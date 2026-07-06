Comunicado del Palacio de Buckingham

El príncipe Harry no podrá alojarse en la residencia real durante su visita al Reino Unido

Surge una nueva polémica en torno al viaje del duque de Sussex, cuyos preparativos se han visto ensombrecidos por una disputa sobre seguridad. Aún no se ha decidido si la familia de Harry lo acompañará en el resto de su visita, fuera de Londres.