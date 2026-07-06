Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando se dio a conocer la noticia de que finalmente se había alcanzado un acercamiento significativo: el príncipe Harry , a quien una vez se le llamó el "hijo descarriado" de la familia real, había aceptado una invitación para alojarse con sus parientes en el Palacio de Buckingham durante su visita al Reino Unido esta semana.
El príncipe Harry no podrá alojarse en la residencia real durante su visita al Reino Unido
Surge una nueva polémica en torno al viaje del duque de Sussex, cuyos preparativos se han visto ensombrecidos por una disputa sobre seguridad. Aún no se ha decidido si la familia de Harry lo acompañará en el resto de su visita, fuera de Londres.
Tras años de enemistades, marcadas por acusaciones de que un hermano había filtrado información a la prensa en contra del otro, parecía que esto marcaba el comienzo de una nueva era de relativa paz entre la familia real.
La ilusión duró apenas unos 15 minutos. La noticia que la destrozó fue el anuncio de que el palacio, independientemente de lo que dijera el portavoz del duque de Sussex, le había comunicado que, después de todo, no sería bienvenido allí.
Se dice que la decisión de retirar la invitación se tomó en consulta con el rey, quien, según se entiende, habló en privado con su hijo, y el resultado se comunicó posteriormente a través de los canales apropiados.
El duque, que llegó al Reino Unido este lunes, esperaba alojarse una noche en la residencia oficial de su padre durante su visita a Londres. También viajará a Birmingham para participar en diversos actos benéficos, entre ellos la promoción de los Juegos Invictus.
Los preparativos del viaje se han visto ensombrecidos por una disputa con el gobierno en materia de seguridad , y un portavoz del duque declaró el domingo que la duquesa de Sussex y los hijos de la pareja no lo acompañarían en la capital, pero que podrían hacerlo más adelante durante su visita a West Midlands.
Según PA Media, se entiende que al duque y a su familia se les ofreció alojamiento en el palacio inicialmente, pero él lo rechazó el sábado.
Se entiende que, desde la perspectiva del palacio, cambió de opinión ese mismo día y preguntó si podía alojarse allí solo esa noche. El equipo de Harry ha declarado que era necesario gestionar un conjunto de medidas de seguridad exhaustivas, lo que explica la demora en aceptar la oferta.
Para entonces, sin embargo, se dice que los funcionarios del palacio creían que ya era demasiado tarde para organizar el personal.
Si bien el palacio afirmó haber hecho todo lo posible para facilitar la estancia del duque, su postura era que la cortesía básica exigía avisar con un mínimo de antelación al personal que se encarga de que la estancia en una residencia real funcione. No obstante, se aseguró que dicho alojamiento estaría disponible para el duque y su familia en el futuro.
Pero si todo aquello parecía un desastre poco edificante, lo que realmente molestó al equipo de Harry fue la sugerencia de que la invitación se había retirado por temor a que el rey se viera en una situación incómoda cuando un juez del Tribunal Superior dictara sentencia el martes en un caso que involucra a su hijo menor.
Se decía que el palacio y Harry habían colaborado para ultimar los detalles, y parecía que se vislumbraba un acuerdo. Por ello, según el portavoz de Harry, era «decepcionante que la oferta se hubiera retirado», en parte debido al inminente fallo judicial, ya que los funcionarios «tenían conocimiento de ello desde el jueves pasado».
El portavoz añadió que les desconcertaba el momento elegido para retirar la oferta, si esas preocupaciones eran la razón principal.
La demanda interpuesta ante el Tribunal Superior por Harry y otros contra Associated Newspapers Limited (ANL), la editorial del Daily Mail, se centra en acusaciones de recopilación ilegal de información.
Estas incluyen la interceptación de mensajes de voz, la escucha de líneas telefónicas fijas y la obtención de información mediante engaño —también conocido como "blagging"— llevada a cabo por investigadores privados, periodistas independientes y personal de ANL.
La firma ha negado las acusaciones y ha afirmado haber "presentado una defensa completa contra todas las partes de las demandas en cuanto al fondo", añadiendo que las demandas se han presentado demasiado tarde.
Se desconoce cuándo, o incluso si, Harry verá a su padre durante su viaje. El rey tiene una agenda muy apretada esta semana, mientras que su hijo participa en cinco días de actos oficiales en Inglaterra, entre ellos la celebración de la cuenta atrás de un año para los Juegos Invictus de 2027.
Qué pasará fuera de Londres
Aún no se ha decidido si la familia de Harry lo acompañará en el resto de su visita al Reino Unido, fuera de la capital.
Se había informado que quería llevarlos a ver el lugar de descanso final de su madre, Diana, Princesa de Gales, en Althorp, Northamptonshire, así como reunir a sus hijos con su abuelo, el rey, quien todavía está recibiendo tratamiento contra el cáncer, por primera vez en cuatro años.