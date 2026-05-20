El tiempo vuela, incluso para la realeza que decidió dejar de serlo. Ayer se conmemoraron ocho años desde que contrajeron matrimonio en la mítica Capilla de San Jorge, en Windsor, Meghan Markle y el príncipe Harry demostraron que la llama de su amor sigue intacta. En una jornada marcada por la nostalgia y la celebración, la actriz sacudió el universo digital al compartir postales íntimas y nunca antes vistas de su enlace matrimonial, permitiendo a sus seguidores espiar la privacidad de los festejos de la pareja.
A 8 años de su boda, Meghan Markle compartió fotos inéditas de su casamiento con el príncipe Harry
Al cumplirse el octavo aniversario de aquel inolvidable 19 de mayo de 2018, la Duquesa de Sussex abrió el archivo de sus recuerdos más íntimos. Postales a puro baile en Frogmore House, un beso apasionado fuera de protocolo y el lujoso show privado de Elton John forman parte de las imágenes que conmovieron a sus seguidores en las redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, la duquesa recurrió a una sentida y breve frase: “Hoy hace ocho años…”, acompañada por el correspondiente agradecimiento al prestigioso fotógrafo Chris Allerton, encargado de inmortalizar la trastienda de la boda. La publicación recorrió de atrás hacia adelante la cronología de aquel 19 de mayo, develando momentos guardados bajo siete llaves que capturan la alegría y la total complicidad de los recién casados.
Intimidad, baile y un beso fuera de protocolo
La primera parte del material compartido por Meghan se centró en la fiesta privada celebrada en Frogmore House. En una serie de retratos que alternan el blanco y negro con el color, se puede observar a los Duques de Sussex en un ambiente de absoluta relajación y felicidad sobre la pista de baile.
Lejos de la rigidez de la corona, las imágenes expusieron risas, miradas cómplices y un apasionado beso ante la mirada de sus invitados. Para esa recepción, el príncipe Harry ya había dejado de lado su uniforme militar de gala por un elegante esmoquin, mientras que Meghan lucía el recordado y sofisticado vestido de cuello halter diseñado exclusivamente por Stella McCartney.
El glamour de la ceremonia y un pianista de lujo
La segunda tanda de fotografías transportó a los usuarios directamente al epicentro del evento: la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, lugar donde el arzobispo de Canterbury oficializó la unión. Allí se puede apreciar a Meghan con su icónico vestido de la firma Givenchy y a Harry con su uniforme militar, rodeados por la majestuosidad de un templo colmado de invitados.
Sin embargo, uno de los detalles más llamativos del álbum inédito fue la revelación de postales del almuerzo de recepción ofrecido en su momento por la reina Isabel II en el St George's Hall. Entre los recuerdos compartidos, se destaca una fotografía del mismísimo Elton John sentado al piano, deleitando a la selecta concurrencia, así como emotivas tomas de Harry alzando su copa para brindar junto a su flamante esposa.
"El mejor marido de todos"
Este aniversario encuentra a la pareja consolidada en su residencia de Montecito, California, alejados de las obligaciones y los ruidos de la monarquía británica tras su renuncia en 2020. No obstante, el espíritu idílico de la relación parece coincidir plenamente con aquellas declaraciones que la propia Meghan realizó pocas semanas después de la boda en 2018, durante su primer compromiso oficial junto a la reina Isabel II en Cheshire.
Al ser consultada sobre sus primeros días de casada, expresaba con una sonrisa: “Está siendo maravilloso. Realmente lo estoy disfrutando mucho. Harry es el mejor marido de todos. Es tan dulce”. Ocho años después, las imágenes demuestran que el sentimiento permanece inalterable.