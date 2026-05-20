Álbum íntimo

A 8 años de su boda, Meghan Markle compartió fotos inéditas de su casamiento con el príncipe Harry

Al cumplirse el octavo aniversario de aquel inolvidable 19 de mayo de 2018, la Duquesa de Sussex abrió el archivo de sus recuerdos más íntimos. Postales a puro baile en Frogmore House, un beso apasionado fuera de protocolo y el lujoso show privado de Elton John forman parte de las imágenes que conmovieron a sus seguidores en las redes sociales.