Encuentros con lugareños, mesas redondas, voluntariado con organizaciones benéficas, sonrisas y apretones de manos... el viaje del príncipe Harry y Meghan Markle a Australia tuvo la apariencia de una gira oficial de la realeza.
Harry y Meghan habrían cobrado 138.000 euros por una conferencia de dos horas en Australia
El trasfondo filantrópico del viaje de los duques de Sussex al país oceánico solo fue igualado por su carácter comercial, en el que se intercalaban los compromisos solidarios con los eventos privados, por los que recibieron una polémica compensación económica.
Tras aterrizar en suelo australiano el martes 14 de abril, el duque y la duquesa de Sussex pasaron cuatro días recorriendo Melbourne, Canberra y Sídney. Un escenario que ya exploraron allá por 2018, durante su gira oficial postboda.
A diferencia de aquel viaje anterior, en el que representaban a la corona, Meghan y Harry han acudido en esta ocasión como ciudadanos de a pie. O tal vez como empresarios.
"Esta visita pondrá de relieve el compromiso continuo de los duques de Sussex con la salud mental, el fortalecimiento del apoyo a la comunidad perteneciente a las fuerzas armadas y la promoción del poder de las conexiones humanas y las experiencias compartidas para lograr un cambio positivo", anunciaron con antelación los portavoces de la pareja.
Los Sussex cumplieron su promesa y visitaron a jóvenes, niños hospitalizados y veteranos, una causa muy cercana a los intereses del príncipe Harry. También tuvieron un encuentro con los supervivientes del atentado de Bondi Beach.
El trasfondo filantrópico de su viaje a la Costa Este solo fue igualado por su carácter comercial, en el que se intercalaban los compromisos solidarios con los eventos de carácter privado, por los que recibieron una compensación económica.
El príncipe Harry intervino en una cumbre sobre salud mental en Melbourne. Para asistir al acto, los interesados tuvieron que pagar hasta 2.400 dólares australianos (más de 1.400 euros). La organización ha declinado pronunciarse sobre si el hijo menor de Carlos III había percibido algún honorario o no.
¿Meghan Markle recibió 138.000 euros por una conferencia de dos horas?
La que fuera actriz, por su parte, participó en el programa de un retiro de tres días centrado en el bienestar, la relajación y la celebración de la mujer, organizado en el hotel InterContinental de Sídney. Su presencia habría sido a cambio de un cheque de 120.000 libras (casi 138.000 euros), según el Times.
Para beneficiarse de las ventajas VIP del retiro en cuestión, que incluían un asiento en primera fila para la sesión de preguntas y respuestas con la duquesa, así como la oportunidad de hacerse una foto de grupo con ella, las participantes tuvieron que desembolsar 3.199 dólares australianos (casi 2.000 euros).
Al parecer, Meghan pasó dos horas allí. Llegó hacia las 5 de la tarde del viernes y participó en la conferencia, presentada por Gemma O'Neill.
"Me he pasado toda la vida trabajando para las mujeres, ¿puedo por fin trabajar para mí misma?", dijo al parecer ante un público reducido, entre el que se encontraba el príncipe Harry, antes de abandonar el lugar en un Range Rover hacia las 7 de la tarde, según afirma Hello!
Hubo quienes se sintieron engañadas por la premisa original, lo que obligó al portavoz de la Markle a señalar que "el plan siempre había sido que Meghan únicamente asistiría al retiro para la sesión de preguntas y respuestas de aquel fin de semana". "Se lo pasó en grande charlando con Gemma ante un público muy entusiasta", añadió, según el Times.
Otra forma de recaudar unos dólares durante este viaje ha sido la de monetizar su vestuario. Meghan Markle se ha asociado con el sitio web generado por inteligencia artificial One Off para poner a la venta los conjuntos que lució durante su estancia.
Por cada artículo vendido a través del sitio, ella recibiría una comisión de entre el 10% y el 25% del precio de la prenda, según revela el Daily Mail. Ella “se preocupa por la moda y estaba motivada para invertir no solo para ampliar su portfolio, sino también para ayudar a promocionar a los diseñadores de moda a los que admira”, declaró la marca al anunciar la asociación, según informa Page Six.
Por último, Meghan tuvo presente durante el viaje su exitosa marca de estilo de vida As Ever. Si bien la promoción a través de su serie de Netflix no tuvo éxito, se dice que la duquesa de Sussex tiene planes inminentes de aterrizar en el mercado australiano. Según la BBC, ha registrado su marca "en doce categorías de productos diferentes" en la gran isla de Oceanía.
Los Sussex, aplaudidos y criticados en Australia
Aunque los Sussex financiaron su viaje y redujeron las aglomeraciones al mínimo en un intento por "minimizar las molestias", su visita a Australia fue criticada por algunos periódicos locales, que señalaron el evidente aspecto comercial de su viaje.
"La lucrativa 'gira real' está generando beneficios", titulaba The Australian. El Sydney Morning Herald también lo calificó de "operación lucrativa". "Australia ha sido generosa con Harry y Meghan. Ahora quieren utilizarnos como un cajero automático", clamaba un columnista.
Con información de Vanity Fair.