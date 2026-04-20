No tan “benéficos”

Harry y Meghan habrían cobrado 138.000 euros por una conferencia de dos horas en Australia

El trasfondo filantrópico del viaje de los duques de Sussex al país oceánico solo fue igualado por su carácter comercial, en el que se intercalaban los compromisos solidarios con los eventos privados, por los que recibieron una polémica compensación económica.