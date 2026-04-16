La duquesa de Sussex participará como jueza invitada en la nueva temporada del exitoso programa de televisión australiano MasterChef Australia.
Meghan Markle será jurado en MasterChef Australia
Según la cadena Network Ten, la duquesa de Sussex grabó el episodio en Melbourne este miércoles. La decimoctava temporada del programa se estrenará el 19 de abril.
Según la cadena Network Ten, Meghan grabó el episodio en Melbourne este miércoles. La decimoctava temporada del programa se estrenará el 19 de abril.
Gira benéfica
Meghan, junto con el príncipe Harry, se encuentran actualmente en el segundo día de una gira de cuatro días por Australia, en la que combinarán visitas a causas benéficas con eventos para recaudar fondos.
La pareja, que ya no ejerce como miembros de la realeza, visita Australia a título personal. Es su primera vez allí desde 2018, como parte de una intensa gira que realizaron pocos meses después de su boda.
El miércoles, el príncipe Harry se unió a jugadores de un equipo de fútbol australiano para recibir una lección sobre cómo jugar, y visitó el Monumento Conmemorativo de Guerra Australiano en Canberra.
La pareja tiene más compromisos programados en Melbourne el jueves antes de viajar a Sídney.
El martes, el dúo visitó el Hospital Real Infantil de Melbourne, donde cientos de personas se habían congregado en el vestíbulo para recibirlos.
Meghan también visitó un refugio para mujeres en Melbourne, donde sirvió platos de frittata a las personas que se encontraban en el centro.
Por su parte, el príncipe Harry pronunciará un discurso de apertura en la Cumbre de Seguridad Psicosocial de InterEdge que se celebrará en Melbourne a finales de esta semana.
Las entradas para asistir cuestan entre 1000 dólares australianos (713 dólares estadounidenses; 526 libras esterlinas) y 2400 dólares australianos (1718 dólares estadounidenses; 1266 libras esterlinas). Todos los beneficios de la venta de entradas se destinarán a la organización benéfica Lifeline.
El sábado, la duquesa mantendrá una "conversación presencial" en un retiro de fin de semana exclusivo para mujeres en Sídney.
Las invitadas pagan hasta 3.199 dólares australianos (2.290 dólares estadounidenses; 1.688 libras esterlinas) para asistir a un "fin de semana de chicas", con un paquete VIP que incluye la oportunidad de tomarse una fotografía grupal en la mesa con Meghan.
Se desconoce cuánto se le pagará a la duquesa por su participación en el evento, que aún no ha agotado sus entradas y todavía anuncia "unas pocas habitaciones adicionales".
El antecedente de "With love"
La aparición de Meghan se produce tras el éxito de su propio programa de estilo de vida y cocina, With Love, Meghan, en el que comparte consejos de cocina y de cómo ser una buena anfitriona con amigos e invitados.
También hay indicios de que Australia está siendo considerada como un mercado para la marca de estilo de vida As Ever de Meghan, que tuvo un papel destacado en la serie de Netflix.
El año pasado, la empresa registró marcas comerciales en 12 categorías de productos diferentes en Australia, según una base de datos gubernamental de propiedad intelectual.