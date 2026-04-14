"Libelo y calumnias"

El Príncipe Harry a juicio: la organización benéfica que fundó en honor a Lady Di lo demanda por difamación

En un giro dramático y sin precedentes, Sentebale —la ONG creada por Harry para continuar el legado de su madre en África— inició acciones legales contra el Duque. Lo acusan de orquestar una "campaña mediática adversa" tras su renuncia como patrocinador.