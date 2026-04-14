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"Libelo y calumnias"

El Príncipe Harry a juicio: la organización benéfica que fundó en honor a Lady Di lo demanda por difamación

En un giro dramático y sin precedentes, Sentebale —la ONG creada por Harry para continuar el legado de su madre en África— inició acciones legales contra el Duque. Lo acusan de orquestar una "campaña mediática adversa" tras su renuncia como patrocinador.

Según los registros judiciales, Sentebale acusa a Harry y a su amigo cercano, Mark Dyer de ser los "arquitectos" de una campaña coordinada de desprestigio que habría comenzado el 25 de marzo de 2025. Según los registros judiciales, Sentebale acusa a Harry y a su amigo cercano, Mark Dyer de ser los "arquitectos" de una campaña coordinada de desprestigio que habría comenzado el 25 de marzo de 2025.
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La figura del Príncipe Harry vuelve a estar en el ojo de la tormenta legal, pero esta vez por un motivo que toca las fibras más íntimas de su herencia personal. Sentebale, la organización benéfica que el propio Harry cofundó en 2006 para honrar la memoria de su madre, la Princesa Diana, ha presentado una demanda por difamación (libelo y calumnias) contra él en el Tribunal Superior de Londres.

La demanda, que trascendió este 14 de abril de 2026, marca el punto más bajo en la relación entre el hijo menor del Rey Carlos III y la entidad que fue, durante casi dos décadas, su principal orgullo filantrópico.

Prince Harry sits next to a volunteer who was laughing at his singing during a visit to a Mamohato Network Club for children living with HIV at St Paul Centre in Maseru, Lesotho, on December 9, 2014. Prince Harry was visiting Lesotho to see the work of his charity Sentebale which Sentebale provides healthcare and education to vulnerable children in Lesotho, Southern Africa. REUTERS/Pool/Chris Jackson (LESOTHO - Tags: HEALTH ROYALS SOCIETY) Maseru Lesotho principe Harry principe de inglaterra visita de caridad a Lesotho visita a enfermos con HIVEl príncipe Harry en una visita en Lesotho para ver el trabajo de su organización benéfica Sentebale. REUTERS/Pool/Chris Jackson

Un conflicto que nació de la interna

El origen de este litigio se remonta a marzo de 2025, cuando Harry y el Príncipe Seeiso de Lesoto renunciaron como patrocinadores de la entidad. En aquel entonces, ambos manifestaron que la relación con la junta directiva y su presidenta, la doctora Sophie Chandauka, estaba "rota sin posibilidad de reparación".

Sin embargo, la organización sostiene ahora una postura mucho más severa. Según los registros judiciales, Sentebale acusa a Harry y a su amigo cercano, Mark Dyer (también ex fideicomisario), de ser los "arquitectos" de una campaña coordinada de desprestigio que habría comenzado el 25 de marzo de 2025. Alegan que estos ataques mediáticos provocaron una grave interrupción operativa y daños reputacionales significativos a la ONG que asiste a jóvenes con VIH en Botsuana y Lesoto.

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Acusaciones cruzadas y "mentiras flagrantes"

Desde el entorno del Duque de Sussex, la respuesta no se hizo esperar. Un portavoz de Harry y Dyer afirmó que ambos "rechazan categóricamente estas afirmaciones ofensivas". Además, calificaron como "extraordinario" y lamentable que se utilicen fondos benéficos para perseguir legalmente a las personas que construyeron la organización, en lugar de destinarlos a las comunidades vulnerables de África.

Por su parte, la Comisión de Organizaciones Benéficas de Inglaterra y Gales ya había intervenido previamente, criticando a ambas partes por permitir que sus disputas internas se ventilaran públicamente, dañando la imagen de la institución. Aunque una investigación oficial no halló pruebas de acoso sistémico o misoginia —como se había sugerido en algún momento—, el daño ya era irreversible.

.Mientras el Tribunal Superior de Londres analiza los documentos, el mundo observa cómo una misión de amor y solidaridad se transforma en una batalla de abogados y comunicados oficiales.

El peso del nombre "Sentebale"

Resulta paradójico que la palabra Sentebale signifique "no me olvides" en la lengua sesotho de Lesoto, el nombre elegido por Harry en homenaje a la flor favorita de Lady Di. Hoy, ese nombre no solo evoca el recuerdo de la "Princesa del Pueblo", sino también un complejo proceso judicial que amenaza con empañar el legado humanitario de su hijo.

Mientras el Tribunal Superior de Londres analiza los documentos, el mundo observa cómo una misión de amor y solidaridad se transforma en una batalla de abogados y comunicados oficiales.

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