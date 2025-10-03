Reino Unido

Según un amigo de Carlos III, Harry debe “superar una prueba de confianza” para arreglar su relación con el rey

Pese al reciente reencuentro cara a cara entre el monarca y su hijo menor, “no se dará el caso de que el duque de Sussex sea recibido de nuevo con los brazos abiertos, y menos aún a tiempo para Navidad”, advierten desde en círculo íntimo de la familia real inglesa.