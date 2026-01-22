El Príncipe Harry, al borde de las lágrimas denuncia que hicieron “un infierno” la vida de Meghan Markle

El príncipe Harry ofreció este miércoles un emotivo testimonio en la Alta Corte de Londres donde acusó a los medios británicos, especialmente al grupo editorial del Daily Mail, de transformar la vida de su esposa, Meghan Markle, en “una absoluta miseria” debido a prácticas invasivas y hostigamiento periodístico que aseguran fueron ilegales y persistentes durante años.
El duque de Sussex denunció que los ataques mediáticos no solo continuaron incluso después de iniciar acciones legales. REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo
Tensión en la Corte
En la tercera jornada del juicio contra Associated Newspapers Ltd. (ANL), Harry se presentó ante el Tribunal Superior de Londres y, con la voz entrecortada, relató el impacto emocional que ha tenido la cobertura mediática sobre su familia. Durante más de dos horas y media, respondió preguntas sobre el alcance de la intrusión periodística y cómo esta ha afectado tanto su vida como la de Meghan Markle.
El duque de Sussex denunció que los ataques mediáticos no solo continuaron incluso después de iniciar acciones legales, sino que agravaron la situación, señalando que los tabloides han convertido la existencia de su esposa en “un absoluto infierno”.
Harry y otros seis demandantes, entre ellos figuras públicas como Elton John y Elizabeth Hurley, sostienen que ANL empleó métodos ilegales de obtención de información durante décadas. Entre las prácticas señaladas están:
La supuesta intervención de comunicaciones privadas.
El uso de investigadores encubiertos.
Publicación de detalles íntimos sin consentimiento.
La defensa de la editorial, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, argumentando que las fuentes de sus reportajes fueron legítimas y no derivaron de métodos ilícitos.
El príncipe aseguró que su objetivo no es revivir constantemente estos episodios, sino buscar una disculpa y responsabilidad por parte de la editorial. REUTERS/Mike Segar/File Photo
Impacto en la Vida Familiar de los Sussex
Harry no solo habló de su propio sufrimiento, sino que enfatizó las consecuencias que la cobertura mediática tuvo sobre Meghan Markle desde que se hizo pública su relación en 2016, incluyendo artículos que describió como “viciosos” y, en ocasiones, con tintes racistas. Alegó que estos ataques continuaron incluso durante el embarazo de Meghan y después del nacimiento de su hijo Archie.
El príncipe aseguró que su objetivo no es revivir constantemente estos episodios, sino buscar una disculpa y responsabilidad por parte de la editorial, aunque admitió que volver a enfrentar este juicio ha sido “una experiencia horrible”.
El testimonio de Harry marca un momento clave en una batalla legal de alto perfil contra los tabloides británicos. Más allá de la disputa judicial, su declaración pública pone en el centro del debate la tensión entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad, y redefine la conversación sobre cómo los medios tratan a figuras públicas y sus familias en el contexto moderno.