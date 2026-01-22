#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Ante la Alta Corte de Londres

El Príncipe Harry, al borde de las lágrimas denuncia que hicieron “un infierno” la vida de Meghan Markle

El duque de Sussex expuso frente a la justicia británica cómo los artículos racistas y el hostigamiento mediático han convertido la vida de su esposa en un calvario.

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and Meghan Markle appear onstage at the 2021 Global Citizen Live concert at Central Park in New York, U.S., September 25, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs/File PhotoFILE PHOTO: Britain's Prince Harry and Meghan Markle appear onstage at the 2021 Global Citizen Live concert at Central Park in New York, U.S., September 25, 2021. REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo
Seguinos en
Por: 

El príncipe Harry ofreció este miércoles un emotivo testimonio en la Alta Corte de Londres donde acusó a los medios británicos, especialmente al grupo editorial del Daily Mail, de transformar la vida de su esposa, Meghan Markle, en “una absoluta miseria” debido a prácticas invasivas y hostigamiento periodístico que aseguran fueron ilegales y persistentes durante años.

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry looks on, as he and his wife Meghan, Duchess of Sussex meet with Colombia's Vice President Francia Marquez (not pictured), in Bogota, Colombia August 15, 2024. REUTERS/Nathalia Angarita/File PhotoEl duque de Sussex denunció que los ataques mediáticos no solo continuaron incluso después de iniciar acciones legales. REUTERS/Nathalia Angarita/File Photo

Tensión en la Corte

En la tercera jornada del juicio contra Associated Newspapers Ltd. (ANL), Harry se presentó ante el Tribunal Superior de Londres y, con la voz entrecortada, relató el impacto emocional que ha tenido la cobertura mediática sobre su familia. Durante más de dos horas y media, respondió preguntas sobre el alcance de la intrusión periodística y cómo esta ha afectado tanto su vida como la de Meghan Markle.

El duque de Sussex denunció que los ataques mediáticos no solo continuaron incluso después de iniciar acciones legales, sino que agravaron la situación, señalando que los tabloides han convertido la existencia de su esposa en “un absoluto infierno”.

Mirá tambiénEl príncipe Harry viaja a Londres pero no se reunirá con William y Kate: la razón detrás de la decisión

Prácticas periodísticas cuestionadas

Harry y otros seis demandantes, entre ellos figuras públicas como Elton John y Elizabeth Hurley, sostienen que ANL empleó métodos ilegales de obtención de información durante décadas. Entre las prácticas señaladas están:

  • La supuesta intervención de comunicaciones privadas.
  • El uso de investigadores encubiertos.
  • Publicación de detalles íntimos sin consentimiento.

La defensa de la editorial, por su parte, ha rechazado estas acusaciones, argumentando que las fuentes de sus reportajes fueron legítimas y no derivaron de métodos ilícitos.

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry, Duke of Sussex and his wife Meghan, Duchess of Sussex attend a panel held during Project Healthy Minds' second annual World Mental Health Day Festival and The Archewell Foundation Parents' Summit: Mental Wellness in the Digital Age in New York City, U.S., October 10, 2023. REUTERS/Mike Segar/File PhotoEl príncipe aseguró que su objetivo no es revivir constantemente estos episodios, sino buscar una disculpa y responsabilidad por parte de la editorial. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Impacto en la Vida Familiar de los Sussex

Harry no solo habló de su propio sufrimiento, sino que enfatizó las consecuencias que la cobertura mediática tuvo sobre Meghan Markle desde que se hizo pública su relación en 2016, incluyendo artículos que describió como “viciosos” y, en ocasiones, con tintes racistas. Alegó que estos ataques continuaron incluso durante el embarazo de Meghan y después del nacimiento de su hijo Archie.

Mirá tambiénMeghan Markle y el príncipe Harry reviven su historia de amor con un video familiar grabado por su hija

El príncipe aseguró que su objetivo no es revivir constantemente estos episodios, sino buscar una disculpa y responsabilidad por parte de la editorial, aunque admitió que volver a enfrentar este juicio ha sido “una experiencia horrible”.

El testimonio de Harry marca un momento clave en una batalla legal de alto perfil contra los tabloides británicos. Más allá de la disputa judicial, su declaración pública pone en el centro del debate la tensión entre la libertad de prensa y el derecho a la privacidad, y redefine la conversación sobre cómo los medios tratan a figuras públicas y sus familias en el contexto moderno.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Reino Unido
Estados Unidos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro