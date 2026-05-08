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Los Duques de Sussex celebran los 7 años de Archie en la intimidad de California

Harry y Meghan celebraron el aniversario de su primogénito en su residencia de Montecito. Entre fotos inéditas y un perfil bajo, el pequeño consolida su crianza lejos del protocolo real pero cerca de sus raíces familiares.

Desde que Harry y Meghan decidieron dar un paso al costado en sus funciones reales en 2020, la crianza de sus hijos ha estado marcada por la búsqueda de la privacidad. Desde que Harry y Meghan decidieron dar un paso al costado en sus funciones reales en 2020, la crianza de sus hijos ha estado marcada por la búsqueda de la privacidad.
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El primogénito del Príncipe Harry y Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, celebra este 6 de mayo su séptimo aniversario de vida. En un entorno alejado de los rigores del protocolo real británico, la familia ha optado por un festejo privado en su residencia de Montecito, California, consolidando su vida en los Estados Unidos mientras el pequeño comienza a forjar su propia identidad fuera del foco directo de la corona.

El príncipe Harry junto a Meghan y sus hijos Lilibet y Archie.Harry y Meghan junto a sus hijos Lilibet y Archie.

Un crecimiento bajo el sol de Montecito

Desde que Harry y Meghan decidieron dar un paso al costado en sus funciones reales en 2020, la crianza de Archie ha estado marcada por la búsqueda de la privacidad. A diferencia de sus primos en Londres, los hijos de los Duques de Sussex han crecido con una exposición mediática controlada, apareciendo únicamente en momentos clave, como el documental de Netflix de la pareja o fotografías seleccionadas compartidas por su círculo cercano.

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A sus siete años, Archie se ha convertido en el hermano mayor protector de la pequeña Lilibet Diana. Según fuentes cercanas a la pareja, el niño disfruta de actividades al aire libre y de la vida escolar en California, manteniendo una rutina similar a la de cualquier niño de su edad en la zona costera.

.Meghan Markle compartió esta bella postal del príncipe Harry con el pequeño Archie Harrison de tan solo unos días de nacido.

El contexto familiar y las apariciones públicas

El cumpleaños del pequeño llega en un momento de intensa agenda para sus padres. Recientemente, se ha visto a Meghan Markle participando activamente en eventos sociales y deportivos, como el torneo de polo benéfico en el que acompañó a Harry. Por su parte, el Duque de Sussex continúa enfocado en la promoción de los Juegos Invictus, cuya presencia internacional sigue siendo uno de sus pilares fundamentales.

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A pesar de la distancia física con la Familia Real Británica, el nombre de Archie sigue figurando en la línea de sucesión al trono, ocupando actualmente el sexto lugar. Esta dualidad entre su herencia real y su crianza estadounidense define el perfil de un niño que, aunque alejado de los palacios, sigue siendo una figura de interés global.

."7 years later…happy birthday to our sweet boy 🤍 (7 años después... Feliz cumpleaños a nuestro dulce niño)", escribió Meghan en un posteo de Instagram.

Hacia un nuevo año de desafíos

La celebración de este nuevo aniversario refuerza la postura de Harry y Meghan de construir un hogar basado en sus propios términos. Con Archie entrando en una etapa escolar más avanzada, los Duques parecen decididos a seguir protegiendo su entorno, priorizando la estabilidad emocional y el desarrollo personal de sus hijos por encima de las obligaciones institucionales que alguna vez marcaron su camino.

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