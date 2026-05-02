A casi 29 años de la trágica muerte de Diana de Gales, la figura de la "Princesa del Pueblo" vuelve a cobrar una relevancia inesperada tras la aparición de grabaciones sonoras que nunca habían visto la luz.
Los audios inéditos que revelan el lado más íntimo de Lady Di: cinco horas de confesiones
Nuevas grabaciones revelan el lado oculto de una princesa que luchó contra la soledad y la falta de apoyo en su entorno más cercano.
Se trata de cinco horas de material grabado por la propia Diana, donde expone con crudeza sus sentimientos sobre la monarquía, su matrimonio con el actual Rey Carlos III y la compleja relación con la Familia Real. Estos archivos, que forman parte de las sesiones grabadas para su biógrafo Andrew Morton, ofrecen una perspectiva humana y desgarradora sobre los desafíos que enfrentó dentro del Palacio de Buckingham.
El origen de las cintas
En los últimos días, medios de comunicación expertos en realeza dieron a conocer de un nuevo proyecto que volverá a darle voz a Lady Di, a casi 30 años de su fallecimiento. "Diana: La verdad no escuchada" es el documental que está en producción, donde reconstruye la vida de la princesa de Gales.
El mismo no solo se hará a base de entrevistas, sino que con cinco horas de grabaciones privadas, realizadas en 1991, en pleno deterioro de su relación con Carlos. Las mismas salieron a la luz hace poco tiempo, y se utilizarán para este nuevo proyecto.
Uno de los puntos más sensibles de este material inédito radica en la descripción de la soledad que sentía tras el nacimiento de sus hijos, los príncipes William y Harry. En los audios, se escucha a una Diana vulnerable que detalla la falta de apoyo emocional y las tensiones constantes con los miembros de la Corona.
'Sentía que me estaba desvaneciendo y nadie parecía notarlo', se llega a escuchar en uno de los fragmentos más movilizantes, evidenciando la brecha entre su imagen pública de cuento de hadas y la realidad puertas adentro.
El impacto en la monarquía actual
La difusión de estos audios no solo alimenta la nostalgia de sus seguidores en todo el mundo, sino que también pone en jaque la narrativa oficial de la Casa Real en un momento de transición para la institución. Para los analistas internacionales, este material refuerza la imagen de Diana como una figura rupturista que, incluso años después de su partida, sigue marcando la agenda de la realeza británica.
El hallazgo de estas cinco horas de grabación permite reconstruir, de forma casi presencial, la voz de una mujer que decidió romper el silencio en una época donde el protocolo lo prohibía todo. El cierre de este arco informativo no hace más que confirmar que el interés por la vida de Diana Spencer no se agota con el paso del tiempo, sino que se profundiza con cada nuevo detalle que humaniza a la leyenda.