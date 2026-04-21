Fiestas y homenajes

Isabel II, 100 años: Reino Unido rinde tributo a la reina que supo blindar la Corona frente a las tormentas familiares

A 100 años de su nacimiento, la figura de la monarca más longeva de la historia británica cobra una relevancia inusitada. Mientras Londres se viste de gala con inauguraciones y muestras históricas, la actual familia real busca en su legado la estabilidad necesaria para atravesar una etapa marcada por la enfermedad del Rey Carlos III y los ecos de viejos escándalos.