Este 21 de abril de 2026, el Reino Unido se detiene para conmemorar el centenario del nacimiento de Isabel II. La fecha no es solo un ejercicio de nostalgia; es una reafirmación de la identidad británica en un momento de fragilidad institucional. A casi cuatro años de su partida, la "Reina Eterna" sigue siendo el estándar de oro de una monarquía que hoy lucha por mantener el equilibrio entre la tradición y las crisis personales de sus herederos.
Isabel II, 100 años: Reino Unido rinde tributo a la reina que supo blindar la Corona frente a las tormentas familiares
A 100 años de su nacimiento, la figura de la monarca más longeva de la historia británica cobra una relevancia inusitada. Mientras Londres se viste de gala con inauguraciones y muestras históricas, la actual familia real busca en su legado la estabilidad necesaria para atravesar una etapa marcada por la enfermedad del Rey Carlos III y los ecos de viejos escándalos.
Un legado de acero frente a los escándalos
La historia recordará a Isabel II no solo por sus siete décadas en el trono, sino por su capacidad casi quirúrgica para separar la institución de los dramas de su descendencia. Desde los tumultuosos años de la relación entre Carlos y Diana, hasta el reciente ostracismo del príncipe Andrés por sus vínculos con el caso Epstein y la ruidosa partida de los duques de Sussex a California, la Reina siempre priorizó la Corona.
Como bien señalan las crónicas internacionales de esta jornada, Isabel II fue el "ancla" que impidió que el barco de los Windsor naufragara ante los escándalos sexuales, los divorcios y las acusaciones de racismo. Hoy, esa ausencia se siente con fuerza mientras el Rey Carlos III enfrenta su tratamiento contra el cáncer de colon y la Princesa de Gales, Kate Middleton, se recupera tras un largo proceso de salud que puso en vilo a la opinión pública.
Homenajes en el corazón de Londres
Las celebraciones por el centenario han transformado la fisonomía de la capital británica. El epicentro de los actos es el St. James’s Park, donde el Rey Carlos III inauguró el National Memorial of Elizabeth II, un monumento permanente que busca capturar la esencia de servicio y discreción de su madre.
Asimismo, la Princesa Ana ha encabezado la apertura del Queen Elizabeth II Garden en Regent’s Park, un nuevo espacio verde que abrirá sus puertas al público el próximo 27 de abril. Por su parte, el Palacio de Buckingham ha abierto sus puertas para la mayor exposición de vestuario real de la historia, una muestra que recorre desde su vestido de novia hasta sus icónicos conjuntos monocromáticos, herramientas de una "diplomacia visual" que la monarca dominó a la perfección.
La monarca que sigue siendo "rentable"
Incluso después de su muerte, la figura de Isabel II sigue sosteniendo la economía de la Casa Real. El gobierno británico ha realizado una donación única de 40 millones de libras para proyectos benéficos en su nombre, y se estima que las ventas de productos conmemorativos —desde monedas de 5 libras acuñadas por The Royal Mint hasta réplicas de sus pañuelos de seda— generarán beneficios millonarios que se reinvertirán en el mantenimiento de los palacios reales.
En un gesto de continuidad, ciudadanos británicos que también cumplen 100 años este martes recibirán la tradicional tarjeta de felicitación, ahora firmada por Carlos III, manteniendo vivo el vínculo que su madre cultivó durante décadas con la sociedad.