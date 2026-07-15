El debate internacional sobre el impacto de la tecnología en las nuevas generaciones sumó un capítulo clave en Europa. El gobierno del Reino Unido anunció un avanzado paquete de medidas para regular de forma estricta el uso de las redes sociales en menores, destacándose la implementación de un "toque de queda" nocturno dirigido a los adolescentes de 16 y 17 años.
Reino Unido aplicará un restrictivo "toque de queda" digital para menores
La medida bloqueará por defecto el acceso a las aplicaciones entre la medianoche y las seis de la mañana. Se busca combatir el insomnio, mejorar el rendimiento académico y regular la adicción digital.
La medida, de un impacto inédito para este rango de edad, consistirá en la restricción por defecto del acceso a las aplicaciones móviles entre la medianoche (00:00) y las seis de la mañana (06:00).
Esta iniciativa funcionará de manera complementaria al proyecto de ley que busca prohibir el uso directo de redes sociales a los menores de 16 años, apuntando a mitigar los efectos nocivos de las pantallas en el descanso, la salud mental y el desempeño escolar.
Cómo funcionará el bloqueo nocturno
Según detalló el Ejecutivo británico, las restricciones del toque de queda digital vendrán preconfiguradas de fábrica en las cuentas de los usuarios. Sin embargo, al tratarse de jóvenes que transicionan hacia la adultez, se contemplará la posibilidad de desactivar manualmente la restricción desde la configuración de los dispositivos si el usuario así lo decide.
Además de la limitación horaria, el Gobierno británico exigirá modificaciones estructurales a las plataformas. Las empresas de tecnología deberán bloquear por defecto los algoritmos de reproducción automática de videos y otras funciones de retención diseñadas específicamente para prolongar de manera artificial el tiempo de permanencia de los usuarios conectados.
La ministra de Tecnología británica, Liz Kendall, defendió la reforma asegurando que estas restricciones buscan fomentar hábitos diarios más saludables. "Estas medidas serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, a centrarse en el colegio y la universidad, y a pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos", enfatizó la funcionaria.
Aval científico y desafíos técnicos
El anuncio gubernamental se fundamentó en una reciente investigación científica que analizó diversas estrategias para moderar la dependencia digital en menores.
El estudio determinó que limitar el uso en horarios nocturnos arrojó los resultados más consistentes y positivos en términos de calidad del sueño, bienestar general y capacidad de concentración de los estudiantes, siendo además la regla que las familias lograron aplicar con menor resistencia en el hogar.
A pesar del optimismo del Gobierno, el principal escollo radica en la aplicabilidad técnica de la norma.
Un comité de expertos que asesoró previamente a Australia —país pionero en legislar la prohibición de redes sociales para menores— advirtió sobre las severas dificultades que demuestran tener las empresas del sector para validar de forma confiable la edad de sus usuarios, lo que suele burlar la eficacia de estas políticas públicas.
En paralelo, la presión judicial sobre las Big Tech continúa en aumento en los mercados internacionales. En el último mes, colosos como Google y TikTok debieron alcanzar millonarios acuerdos extrajudiciales en los Estados Unidos ante demandas que los responsabilizaban directamente por el deterioro de la salud mental de los menores de edad.
Fechas clave para el debate legislativo
El proyecto con el primer bloque de regulaciones será ingresado formalmente para su tratamiento en el Parlamento británico hacia finales de este 2026. De superar el proceso legislativo sin modificaciones sustanciales, las autoridades estiman que las limitaciones digitales comenzarán a regir de manera efectiva y bajo rigurosa fiscalización estatal a partir de la primavera boreal de 2027.