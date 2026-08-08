Un trágico y cinematográfico siniestro vial sacudió a la provincia de Mendoza en la mañana de este sábado. Un choque múltiple registrado sobre el Acceso Este culminó de la peor manera cuando dos automóviles precipitaron desde varios metros de altura desde el puente que cruza la calle Alberdi, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de la capital provincial.
Cayó un auto desde un puente tras un choque múltiple en Mendoza: hay un muerto y varios heridos
Un violento impacto sobre el viaducto del Acceso Este culminó con dos vehículos cayendo al vacío a la altura de calle Alberdi. Entre los trasladados hay dos menores de edad.
El saldo confirmado hasta el momento por las autoridades policiales y de salud es de un hombre fallecido —quien conducía uno de los rodados implicados— y al menos cinco personas heridas con politraumatismos de diversa consideración, entre ellas dos menores de edad.
La dinámica del impacto
Según pudo saber este medio a partir de fuentes de los servicios de emergencia y testimonios recabados en la escena, el hecho ocurrió pasadas las 11:30. En circunstancias que intentan establecerse, varios vehículos colisionaron sobre la traza principal del viaducto. La violencia del impacto provocó que dos de los automóviles perdieran el control, rompieran las barreras de contención y cayeran al vacío hacia la calzada inferior de calle Alberdi.
El choque desató de inmediato una intensa alerta en el área metropolitana mendocina. Cuadrillas de Bomberos, efectivos de la Policía de Tránsito y múltiples ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar para rescatar a los atrapados entre los hierros retorcidos y brindar los primeros auxilios.
El conductor de uno de los vehículos murió de forma instantánea en el lugar como consecuencia de las graves heridas sufridas en la caída. En tanto, otros tres adultos fueron estabilizados y trasladados de urgencia a centros hospitalarios de la zona.
Por su parte, los dos menores de edad que viajaban en uno de los coches siniestrados debieron ser derivados con carácter prioritario al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde permanecen bajo observación médica y evaluación médica continua.
Peritajes e investigación judicial
La fiscalía de turno y las autoridades de Tránsito ordenaron la interrupción total de la circulación vehicular en el sector del Acceso Este para facilitar la labor de los peritos de Policía Científica.
Las tareas de investigación se concentran en la reconstrucción dinámica del siniestro. Se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas del nudo vial, el análisis de las huellas de frenada sobre la carpeta asfáltica y la verificación del estado de mantenimiento mecánico de las unidades involucradas. Además, como indica el protocolo riguroso en accidentes fatales, se ordenaron exámenes toxicológicos y dosajes de alcohol para los conductores.
Fuentes oficiales remarcaron que la caída libre desde la estructura complicó de forma severa los trabajos iniciales de asistencia y rescate. En paralelo a la causa penal, las autoridades de vialidad anunciaron una inspección técnica sobre la estructura del puente y las defensas metálicas para determinar si su resistencia o estado técnico influyeron en el desenlace.
Un llamado de atención sobre la seguridad vial
Este trágico episodio en un punto estratégico del tránsito mendocino reabre el debate sobre la seguridad en las vías rápidas y los accesos urbanos de alta densidad. El tramo que conecta la Terminal de Ómnibus con el ingreso a la capital provincial es habitualmente escenario de un caudal vehicular intenso, donde cualquier maniobra imprudente o falla técnica puede desencadenar consecuencias irreversibles.
Mientras las familias de las víctimas aguardan partes médicos y precisiones de la investigación, el hecho vuelve a poner sobre el tapete la urgencia de mantener controles permanentes y adecuar la infraestructura vial a las exigencias de la circulación moderna.