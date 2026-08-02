Temporal en la cordillera

Mendoza: evacuaron a más de 200 turistas en Puente del Inca por un fuerte viento blanco

Las condiciones extremas en la alta montaña obligaron a evacuar de manera preventiva a más de 200 personas que se encontraban en la zona de Puente del Inca. El fenómeno redujo casi por completo la visibilidad y motivó un importante operativo.