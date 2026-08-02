Más de 200 turistas fueron evacuados de manera preventiva este fin de semana en la zona de Puente del Inca, en la alta montaña de Mendoza, luego de que un intenso episodio de viento blanco generara condiciones de extrema peligrosidad para la circulación y la permanencia de personas en el lugar.
Mendoza: evacuaron a más de 200 turistas en Puente del Inca por un fuerte viento blanco
Las condiciones extremas en la alta montaña obligaron a evacuar de manera preventiva a más de 200 personas que se encontraban en la zona de Puente del Inca. El fenómeno redujo casi por completo la visibilidad y motivó un importante operativo.
El operativo se desarrolló en uno de los sectores más visitados de la Ruta Nacional 7, donde las autoridades desplegaron un dispositivo especial para trasladar a los visitantes hacia áreas seguras mientras persistían las malas condiciones meteorológicas.
Un fenómeno que redujo la visibilidad y obligó a actuar
El viento blanco es uno de los fenómenos más complejos que pueden presentarse en la cordillera. Se produce cuando las fuertes ráfagas levantan nieve del suelo y la mantienen en suspensión, formando una especie de cortina que reduce la visibilidad a pocos metros o incluso la vuelve nula.
En esas condiciones, resulta muy difícil orientarse y aumenta considerablemente el riesgo tanto para quienes transitan por la montaña como para quienes realizan actividades turísticas.
Frente a este escenario, las autoridades provinciales y nacionales decidieron evacuar preventivamente a más de 200 turistas que permanecían en el área de Puente del Inca, uno de los principales atractivos turísticos de la alta montaña mendocina y paso obligado para quienes recorren el corredor internacional hacia Chile.
Según trascendió, la prioridad fue resguardar a los visitantes antes de que las condiciones climáticas empeoraran y dificultaran cualquier tipo de traslado.
En el operativo participaron equipos de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, personal policial y organismos provinciales vinculados a la gestión de emergencias, que coordinaron el traslado de las personas hacia sectores seguros. La evacuación se desarrolló sin que se informaran heridos, aunque demandó varias horas debido a la complejidad del escenario climático.
Las autoridades también mantuvieron un seguimiento permanente de la evolución del temporal para evaluar la posibilidad de reabrir o mantener restringida la circulación en distintos tramos de la Ruta Nacional 7, una vía clave para el tránsito internacional y el turismo invernal.
El temporal mantiene en alerta a la alta montaña
La evacuación se produjo en el marco de un fuerte temporal que afecta desde hace varios días a la cordillera mendocina.
Las intensas nevadas, sumadas al viento blanco y las bajas temperaturas, complicaron la circulación y obligaron en distintos momentos al cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Argentina y Chile.
Durante las últimas semanas, las condiciones extremas ya habían motivado distintos operativos de rescate en la alta montaña. Gendarmería Nacional asistió a montañistas, pobladores y turistas que quedaron aislados por la acumulación de nieve en sectores como Puente del Inca, Horcones, Penitentes y Las Cuevas.
En algunos puntos de la cordillera se registraron acumulaciones superiores a los tres metros de nieve, un escenario que obligó a utilizar vehículos especiales para acceder a las zonas afectadas.
Si bien las nevadas son habituales durante el invierno mendocino, la combinación con ráfagas intensas de viento incrementa considerablemente el riesgo.
Por ese motivo, los organismos de seguridad recomiendan evitar desplazamientos innecesarios hacia la alta montaña cuando existen alertas meteorológicas y respetar las indicaciones de los equipos que trabajan en la zona.
Puente del Inca recibe cada temporada miles de visitantes atraídos por su puente natural, su cercanía con el Parque Provincial Aconcagua y el circuito turístico de alta montaña.
De hecho, durante la última temporada estival el sistema Aconcagua-Puente del Inca superó los 230.000 visitantes, consolidándose como uno de los principales polos turísticos de Mendoza.
Las autoridades provinciales indicaron que el estado del corredor internacional continuará siendo evaluado en función de la evolución del tiempo.
Mientras persistan las condiciones de viento blanco, nieve intensa y baja visibilidad, podrían mantenerse restricciones para la circulación, especialmente en los sectores más cercanos a la cordillera.