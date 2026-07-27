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Tras el temporal

Bariloche declaró la Emergencia Climática por fuertes nevadas y pidió no circular

La medida fue tomada ante el intenso temporal que afecta a la ciudad. Autoridades pidieron limitar los traslados y desplegaron operativos para mantener las calles transitables.

La nieve complicó la circulación en varios puntos de la ciudad.La nieve complicó la circulación en varios puntos de la ciudad.
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La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró la Emergencia Climática ante las intensas nevadas que afectan a la región y solicitó a vecinos y turistas evitar la circulación en vehículos particulares, salvo en situaciones de necesidad o emergencia.

La medida fue tomada por el intendente Walter Cortés con el objetivo de reforzar la seguridad vial, proteger a la población y permitir el trabajo de los equipos municipales que intervienen durante el temporal.

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Recomendaciones ante el temporal

A través de un comunicado, las autoridades locales informaron que durante las próximas horas continuarán las condiciones meteorológicas adversas, con fuertes nevadas que impactarán en distintos sectores de la ciudad.

Por este motivo, recomendaron reducir al mínimo los desplazamientos y evitar el uso de vehículos particulares de cualquier tipo. Desde el municipio explicaron que disminuir el tránsito permitirá que las tareas de despeje y asistencia puedan realizarse con mayor rapidez y seguridad.

Equipos municipales distribuyen arena y sal en distintos sectores.Equipos municipales distribuyen arena y sal en distintos sectores.

La decisión busca resguardar tanto a los habitantes de Bariloche como a los turistas que se encuentran en la ciudad durante el fenómeno climático.

Dificultades de traslado

En el marco de la emergencia, la Municipalidad también solicitó a los empleadores contemplar los inconvenientes que puede generar el temporal para quienes deben trasladarse hacia sus lugares de trabajo.

Las autoridades pidieron evitar la aplicación de descuentos o sanciones a aquellas personas que no puedan asistir debido a razones de seguridad o a la imposibilidad de movilizarse por las condiciones de las calles.

Las cuadrillas trabajan para despejar calles tras la intensa nevada.Las cuadrillas trabajan para despejar calles tras la intensa nevada.

Operativos para mantener la circulación

Mientras continúa el temporal, las cuadrillas municipales permanecen desplegadas en diferentes zonas de Bariloche realizando trabajos de mantenimiento.

Los equipos de las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral llevan adelante tareas de despeje de nieve, distribución de arena y sal, además de acciones destinadas a conservar la transitabilidad en los sectores afectados.

El pronóstico mantiene las condiciones adversas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este lunes se esperan fuertes nevadas y lluvias en la zona, con condiciones que podrían extenderse al menos hasta el miércoles 29 de julio.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de circular únicamente cuando sea necesario y mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales.

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