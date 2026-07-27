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Alerta por lluvia: 7 provincias afectadas por el mal tiempo este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por distintos fenómenos en varias regiones del país, con presencia de bajas temperaturas, nevadas y ráfagas intensas.

El pronóstico anticipa jornadas complicadas en varias regiones.El pronóstico anticipa jornadas complicadas en varias regiones.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 27 de julio alertas de distintos niveles por lluvias, tormentas, frío extremo, nevadas y viento en varias zonas del país.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, mantiene una alerta amarilla por lluvias que alcanza a sectores de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, donde se esperan precipitaciones persistentes y no se descarta la combinación de lluvia y nieve.

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Lluvias en la Patagonia

Según informó el SMN, las áreas afectadas por la alerta amarilla podrían registrar acumulados de entre 10 y 20 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Además, las autoridades meteorológicas indicaron que las condiciones podrían incluir períodos de lluvia mezclada con nieve, especialmente en las zonas más frías de la región.

Tormentas en el centro del país

El organismo también emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

De acuerdo con el informe oficial, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, con posibilidad de precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Las zonas bajo alerta este lunes.Las zonas bajo alerta este lunes.

Los valores de lluvia acumulada previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse acumulados superiores de manera localizada.

Otras alertas vigentes

Además de las advertencias por lluvias y tormentas, el SMN emitió una alerta roja por frío extremo para el oeste de Santa Cruz. En esa región, las temperaturas pueden representar un riesgo alto a extremo para la salud y afectar incluso a personas sin factores de riesgo.

Las condiciones adversas alcanzan distintas zonas del país.Las condiciones adversas alcanzan distintas zonas del país.

También rige una alerta amarilla por frío extremo para el oeste de Chubut y Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas principalmente para niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En tanto, hay alerta naranja por nevadas para el oeste de Mendoza y Neuquén. El organismo prevé nevadas persistentes con acumulaciones de entre 40 y 70 centímetros, que podrían ser superadas de manera puntual.

La alerta amarilla por nevadas alcanza sectores de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan.

Por otro lado, se mantiene una alerta amarilla por viento Zonda para Mendoza, San Juan y La Rioja. El fenómeno podría presentar velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora, además de provocar reducción de visibilidad, aumento repentino de temperatura y baja humedad.

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