La mañana de este lunes 27 de julio comienza con varios factores que pueden modificar la rutina de los santafesinos. El principal es el estado del tiempo: la ciudad amaneció con cielo mayormente nublado, 14,8°C y una humedad del 99%, mientras rige un alerta amarillo por tormentas fuertes.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este lunes 27 de julio
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de servicio más importante para organizar la jornada: cómo estará el tiempo, qué zonas tienen restricciones para circular, dónde habrá cortes de energía y quiénes reciben pagos de ANSES
A esto se suman distintos trabajos y cortes que afectan la circulación en la ciudad de Santa Fe y zonas del área metropolitana, además de interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Por eso, antes de salir de casa, conviene revisar el recorrido y tener en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden complicar la circulación durante la tarde, cuando se espera la mayor probabilidad de tormentas.
Clima: cómo estará este lunes en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para la ciudad de Santa Fe. Durante las primeras horas, el cielo se presenta mayormente nublado y la temperatura registrada es de 14,8°C.
La humedad alcanza el 99%, mientras que el viento sopla desde el noreste a 15 kilómetros por hora. La presión atmosférica se ubica en 1006,8 hPa y la visibilidad es de 12 kilómetros.
Para la mañana se pronostican tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura mínima prevista es de 13°C.
Durante la tarde, las condiciones podrían desmejorar. El pronóstico oficial anticipa tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvias que aumenta hasta un rango de entre el 40% y el 70%. La temperatura máxima llegará a los 23°C.
Por la noche, el tiempo continuará inestable, con probabilidad de chaparrones y precipitaciones de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 20°C.
El pronóstico extendido indica que el martes tendrá una mínima de 15°C y una máxima de 22°C. El miércoles las temperaturas descenderán, con registros previstos de entre 14°C y 18°C. El jueves será aún más fresco, con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 23°C, la mañana comenzará fresca y húmeda. Además, el escenario de tormentas y lluvias puede generar una sensación térmica diferente durante distintos momentos del día. Lo recomendable es salir con una prenda que pueda retirarse si aumenta la temperatura y llevar paraguas o impermeable ante la posibilidad de precipitaciones.
Importante: ante el alerta amarillo por tormentas, se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del SMN y evitar circular por zonas que puedan anegarse si se registran lluvias intensas.
Tránsito: qué calles tienen cortes y reducciones de calzada
La circulación en la ciudad de Santa Fe presenta este lunes varias intervenciones por obras y trabajos en la vía pública. Antes de salir, es importante considerar estos puntos para evitar demoras.
Uno de los sectores afectados es avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo, donde se realizan obras de ASSA y trabajos vinculados a un socavón.
También hay restricciones en Dr. Zavalla, en el acceso a la rotonda del Club Atlético Colón. Desde Santo Tomé no se podrá acceder a Dr. Zavalla, mientras que avenida J.J. Paso queda liberada.
En la intersección de 25 de Mayo y avenida General López se permitirá el giro a la derecha sobre avenida General López.
Además, Obispo Gelabert, entre 4 de Enero y Urquiza, presenta intervenciones por obras de ASSA previstas entre las 8 y las 10.
También hay reducción de calzada en:
Entre Ríos, entre 1° de Mayo y 4 de Enero, por obras de ASSA.
Santiago de Chile, entre General Mosconi y Moreno, por trabajos de bacheo municipal.
Urquiza y bulevar Pellegrini, por obras de ASSA.
25 de Mayo y bulevar Pellegrini, en el sector del cantero central, por obras de ASSA.
Alejandro Greca, entre Luis Jiménez de Asúa y G. Estévez Boero, en barrio El Pozo.
Las intervenciones también generan modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.
La línea 16, en sentido ida, circula por San Jerónimo, 3 de Febrero y 4 de Enero antes de retomar su recorrido habitual.
En barrio El Pozo, las líneas 2 y 9 presentan desvíos por los trabajos en Alejandro Greca y las calles Luis Jiménez de Asúa y Estévez Boero.
Por las obras en Obispo Gelabert, las líneas 5 y 9, en sentido vuelta, circulan por Obispo Gelabert, 1° de Mayo, Junín, Francia y nuevamente Obispo Gelabert, para luego retomar su recorrido habitual.
Si viajás hacia Santo Tomé
Tené en cuenta la restricción en el acceso a Dr. Zavalla desde Santo Tomé a la altura de la rotonda del Club Atlético Colón. Como alternativa, avenida J.J. Paso permanece liberada según la información disponible durante las primeras horas de este lunes.
Si entrás al centro
Prestá especial atención a las obras de ASSA y al socavón en avenida General López, entre San Martín y 25 de Mayo. También hay intervenciones en Entre Ríos y Obispo Gelabert.
La recomendación es salir con algunos minutos de anticipación y evitar los sectores intervenidos cuando exista una ruta alternativa.
Fuente disponible: información de tránsito publicada por El Litoral a las 6:41 de este lunes 27 de julio y actualizada a las 6:45.
Cortes de luz: las zonas afectadas este lunes
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este lunes 27 de julio debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
En la ciudad de Santa Fe, las interrupciones previstas son:
De 7:30 a 10:30: avenida Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata.
De 10 a 12: avenida López y Planes, Pasaje Irala, Saavedra e Iturraspe.
De 12 a 14: Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Tacca.
En Santo Tomé, los cortes programados son:
De 8 a 12: Belgrano, Hernandarias, Derqui y Salta.
De 8 a 12: avenida 7 de Marzo, San Juan, Paraná y General López.
De 10 a 14: barrio Las Vegas.
Los horarios corresponden a las tareas programadas y pueden registrarse modificaciones vinculadas con las condiciones de trabajo.
Si vivís en una de las zonas afectadas, es conveniente cargar previamente los dispositivos electrónicos, prever alternativas para conservar alimentos y tener presente que pueden producirse cambios en el cronograma.
ANSES: quiénes cobran este lunes 27 de julio
La Administración Nacional de la Seguridad Social tiene previsto este lunes el pago de distintas prestaciones.
De acuerdo con el cronograma informado, cobran:
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: documentos terminados en 4 y 5.
Prestación por desempleo: documentos terminados en 6 y 7.
Asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento: todas las terminaciones de documento, hasta el 11 de agosto.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de documento, también hasta el 11 de agosto.
La información disponible en el material aportado no detalla pagos correspondientes a AUH, AUE, SUAF, Becas Progresar u otras prestaciones para esta jornada.
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Entre los temas que pueden modificar la organización de la jornada se encuentra el alerta amarillo por tormentas fuertes emitido para este lunes.
La combinación de lluvias y tormentas con las intervenciones en calles y avenidas puede generar demoras adicionales. Si tenés que movilizarte durante la tarde, cuando se espera una mayor probabilidad de tormentas, es conveniente revisar las condiciones del tiempo antes de salir y evitar circular por sectores que puedan presentar acumulación de agua.
Antes de salir de casa
Antes de comenzar la jornada, este es el resumen de lo que conviene tener en cuenta:
✅ Clima: hay alerta amarillo por tormentas fuertes. La mayor inestabilidad se espera durante la tarde.
✅ Tránsito: hay cortes y reducciones de calzada por obras de ASSA, bacheo y trabajos vinculados a un socavón.
✅ Cortes de luz: hay interrupciones programadas en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
✅ Agua: hay trabajos de ASSA que generan intervenciones en calles. No se informaron en el material disponible cortes generales de agua.
✅ ANSES: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 4 y 5, y beneficiarios de la prestación por desempleo con documentos terminados en 6 y 7, entre otros pagos.
✅ PAMI: no se dispone de información específica verificada para esta jornada en el material aportado.
✅ Qué llevar: paraguas o impermeable y una prenda de abrigo liviana.
✅ Qué evitar: circular innecesariamente durante los momentos de mayor inestabilidad y transitar por las calles intervenidas si existe una alternativa.
✅ Recomendación del día: antes de salir, revisá el estado del tiempo y elegí el recorrido teniendo en cuenta las obras y cortes programados. Si vas a viajar durante la tarde, prestá especial atención a la evolución de las tormentas.