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Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 27 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Santa Fe

07:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata

10:00 - 12:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Saavedra e Iturraspe

12:00 - 14:00 Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Tacca

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Belgrano, Hernandarias, Derqui y Salta

08:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, San Juan, Paraná y Gral, López

10:00 - 14:00 Barrio Las Vegas

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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