Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este lunes en diferentes zonas.
En la mañana
Cortes de luz programados para este lunes en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 27 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Santa Fe
07:30 - 10:30 Av. Blas Parera, Florencio Fernández, Callejón Méndez y Cafferata
10:00 - 12:00 Av. López y Planes, Pasaje Irala, Saavedra e Iturraspe
12:00 - 14:00 Raúl Tacca, Reconquista, Vera Mujica y Tacca
Santo Tomé
08:00 - 12:00 Belgrano, Hernandarias, Derqui y Salta
08:00 - 12:00 Av. 7 de Marzo, San Juan, Paraná y Gral, López
10:00 - 14:00 Barrio Las Vegas
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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