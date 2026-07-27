Pronóstico

Alerta amarillo por tormentas fuertes para este lunes en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe amaneció este lunes con cielo mayormente nublado, 14,8°C y una humedad del 99%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas durante la mañana, algunas fuertes por la tarde y chaparrones hacia la noche.