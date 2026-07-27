Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Rosario - Santa Fe
Tránsito normal en el KM 79, altura de Barranca. Se normaliza tránsito en la zona
Balizamiento en el KM 14, altura de San Lorenzo - Sentido a Santa Fe. Vehículo con avería mecánica.
Informe de tránsito
RN A012: corte total en el cruce con RN 34
Continúa el corte total en la intersección de la RN A012 y la RN 34, debido al inicio de una obra de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Se establecieron los siguientes desvíos:
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 podrán ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta, habilitado únicamente para vehículos livianos.
Los vecinos del barrio situado al sur de la A012 podrán ingresar y egresar por la banquina habilitada sobre la A012, también exclusivamente para vehículos livianos.
El tránsito pesado que se dirija al Parque Industrial de Roldán deberá acceder únicamente por la A012 y la RN 1V 09.
Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
Los vehículos livianos podrán circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
Se solicita respetar las indicaciones y la señalización dispuesta en la zona.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevo desvío
Por las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, se encuentra operativo un desvío para quienes circulan hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese sector, la mano que habitualmente funciona en sentido hacia Santa Fe quedó habilitada con doble sentido de circulación durante unos 200 metros.
Se recomienda circular con máxima precaución, respetar la señalización y prever demoras superiores a las habituales.
Como alternativa, quienes puedan hacerlo tienen la posibilidad de utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe para evitar el sector intervenido.
Obras de pavimentación y repavimentación
La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó la presencia de trabajos en distintos corredores de la provincia.
Entre las obras de pavimentación se encuentran:
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado en Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
En tanto, continúan trabajos de repavimentación en:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Obras en rotondas
También se ejecutan trabajos en distintas rotondas de la provincia, entre ellas:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96 – Miguel Torres – RP 93, departamento General López.
RP 70 – Esperanza – RP 6 Este, departamento Las Colonias.
RP 70 – Esperanza – RP 6 Oeste, departamento Las Colonias.
Avenida Newbery – Rosario – Aeropuerto, departamento Rosario.
RP 13 – Carlos Pellegrini – RP 66, departamento San Martín.
RP 39 / RN 34 – Arrufó, departamento San Cristóbal.
RP 5 / RP 2, departamento La Capital.
Trabajos en puentes y accesos
Entre las obras que continúan en distintos puntos de la provincia se encuentran:
Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy – La Sarita, departamento General Obligado.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda: trabajos de pavimentación en puente y rotondas, departamento General Obligado.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal, departamento San Cristóbal.
Ruta 39: trabajos en los puentes sobre el río Salado y recomposición de taludes, departamento San Justo.
Nuevo puente carretero de la RN 11: conexión Santa Fe – Santo Tomé, departamento La Capital.
Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.
Ruta 32: trabajos en los puentes Quencho y Caree, entre RN 11 y Puerto Ocampo, departamento General Obligado.
Recomendación para quienes viajan: ante la presencia de niebla y neblina, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas. En los sectores donde hay obras, respetar las indicaciones del personal vial y la señalización transitoria.
Siniestro Vial
En Autopista Santa Fe - Rosario en el KM 79, altura de Barrancas. Sin obstrucción de calzada - Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Dr. Zavalla Acceso rotonda de Club Atlético Colón ( no se va a poder acceder a Dr. Zavalla desde Santo Tomé. Av. J.J. Paso queda liberada.)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Obispo Gelabert entre 4 de Enero y Urquiza (obras ASSA de 08:00 hs a 10 hs)
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Obispo Gelabert entre 4 de Enero y Urquiza (obras ASSA)
Líneas 5 - 9 (vuelta): de recorrido por calle Obispo Gelabert - 1ero de Mayo - Junín - Francia - Obispo Gelabert a recorrido habitual.