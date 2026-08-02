Un hombre murió y otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos este domingo por la mañana tras un violento choque entre un automóvil y un colectivo de turismo en el departamento mendocino de Godoy Cruz.
Murió un automovilista tras chocar contra un colectivo de turismo en Mendoza
El choque se produjo en la intersección del Acceso Sur y Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. El conductor del automóvil murió en el lugar y dos jóvenes que viajaban con él fueron hospitalizados con heridas de gravedad.
El siniestro ocurrió minutos antes de las 7.35 en la intersección del Acceso Sur y Rodríguez Peña, uno de los principales corredores viales del Gran Mendoza, donde personal policial y equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con las primeras investigaciones, el colectivo, que realizaba un servicio privado de turismo con destino a la alta montaña, circulaba de norte a sur por el Acceso Sur cuando fue impactado desde atrás por un Volkswagen Bora.
Por causas que aún son materia de investigación, el automóvil colisionó con gran violencia contra la parte trasera del ómnibus.
Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo murió en el acto, mientras que los dos acompañantes sufrieron lesiones de consideración.
Dos jóvenes permanecen internados
Uno de los ocupantes, de 20 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Lagomaggiore. El otro joven fue encontrado inconsciente por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y derivado al Hospital Central para recibir atención médica.
En tanto, el conductor del colectivo, de 43 años, resultó ileso.
Una pasajera fue asistida en el lugar por una cervicalgia, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.
Investigan las causas del siniestro
Tras el accidente, efectivos de la Policía Vial del Gran Mendoza implementaron un operativo para ordenar el tránsito mientras se desarrollaban las pericias sobre la calzada.
La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que buscará determinar la mecánica del choque y establecer las causas que provocaron la colisión.