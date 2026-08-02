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Un sobrepaso imprudente terminó en un violento choque entre dos camiones y un auto en Corrientes

La secuencia quedó registrada por la cámara de uno de los transportes de carga. El conductor de un Renault Logan intentó adelantar a un camión, perdió el control del vehículo y desencadenó un impactante accidente que dejó tres personas heridas.