Una maniobra de sobrepaso que salió mal provocó un espectacular accidente sobre la Ruta Nacional 14, en Corrientes. El siniestro ocurrió el viernes en el kilómetro 627, a la altura de General Alvear, y quedó registrado por la cámara de un camión que circulaba en sentido contrario. Las imágenes muestran el instante exacto en que un Renault Logan pierde el control tras intentar adelantar a otro vehículo de carga y termina involucrado en una violenta colisión.
Un sobrepaso imprudente terminó en un violento choque entre dos camiones y un auto en Corrientes
La secuencia quedó registrada por la cámara de uno de los transportes de carga. El conductor de un Renault Logan intentó adelantar a un camión, perdió el control del vehículo y desencadenó un impactante accidente que dejó tres personas heridas.
El hecho tuvo como protagonista a un conductor oriundo de la provincia de Buenos Aires, que viajaba detrás de un camión cuando decidió iniciar el sobrepaso. En ese momento, por el carril contrario avanzaba otro transporte de carga conducido por un ciudadano brasileño.
La maniobra quedó grabada
El video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, muestra que el camionero brasileño transitaba con normalidad cuando, de manera repentina, el Renault Logan apareció de frente ocupando su carril.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el automóvil habría rozado el lateral del camión que intentaba superar. Esa maniobra hizo que perdiera estabilidad, quedara atravesado sobre la calzada y terminara impactando contra el otro transporte de carga, sin posibilidades de evitar el choque.
La violencia de la colisión provocó que uno de los camiones terminara volcado sobre la banquina, mientras que el Renault Logan salió despedido hacia un costado de la ruta con importantes daños materiales.
Un detalle impactante del accidente
Las imágenes también registraron un momento que refleja la magnitud del impacto: una de las ruedas del Renault Logan se desprendió tras la colisión y continuó girando varios metros sobre el asfalto antes de detenerse al costado del camino.
Instantes después del choque, el conductor del camión que registró el siniestro frenó su marcha y descendió para asistir a las personas involucradas. Otro vehículo de carga que circulaba por la zona también redujo la velocidad para colaborar y dar aviso a las autoridades.
Tres personas resultaron heridas
Minutos más tarde arribaron efectivos de la Policía de Corrientes, personal de Gendarmería Nacional, peritos especializados en siniestros viales y equipos médicos para asistir a los heridos y ordenar el tránsito sobre la autovía.
Como consecuencia del accidente, tres personas sufrieron lesiones. Una de ellas fue trasladada al Hospital de General Alvear, donde quedó internada en observación, mientras que las otras dos recibieron atención médica en el lugar.
Los investigadores continúan trabajando para determinar con precisión la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del hecho.