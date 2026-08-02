Santa Fe ciudad

Violento choque en General Paz: tres heridos y un motociclista con lesiones de gravedad

Un Volkswagen Suran y una Honda Tornado colisionaron durante la madrugada del domingo en la citada avenida, entre Derqui y J.M. Zuviría, frente a la plaza Vucetich. Los tres ocupantes de los vehículos fueron trasladados al Hospital Cullen, donde uno de los motociclistas ingresó con una fractura expuesta.