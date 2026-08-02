La tranquilidad de la madrugada del domingo se vio abruptamente alterada por un fuerte siniestro vial ocurrido en uno de los corredores más transitados del norte de la ciudad de Santa Fe. Poco antes del amanecer, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un violento impacto que dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas con heridas de gravedad.
Violento choque en General Paz: tres heridos y un motociclista con lesiones de gravedad
Un Volkswagen Suran y una Honda Tornado colisionaron durante la madrugada del domingo en la citada avenida, entre Derqui y J.M. Zuviría, frente a la plaza Vucetich. Los tres ocupantes de los vehículos fueron trasladados al Hospital Cullen, donde uno de los motociclistas ingresó con una fractura expuesta.
El episodio ocurrió alrededor de las 5, sobre avenida General Paz, a la altura del tramo comprendido entre Santiago Derqui y J. M. Zuviría, frente a la plaza Vucetich. El estruendo del choque despertó a vecinos de la zona, quienes rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.
Impacto de gran violencia
Por razones que todavía son materia de investigación, una motocicleta Honda Tornado que avanzaba por avenida General Paz en dirección sur terminó colisionando contra el costado izquierdo de un Volkswagen Suran.
La violencia del encontronazo quedó reflejada en los importantes daños que presentaron ambos vehículos. El automóvil sufrió severas averías en su sistema de dirección, una de sus ruedas quedó destruida y el golpe provocó además el despliegue del airbag. También resultaron afectados el capó y buena parte del lateral izquierdo.
La motocicleta, por su parte, terminó con importantes destrozos como consecuencia del impacto.
Tres personas asistidas
Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales, personal de emergencias y una ambulancia del servicio 107, que asistieron a los involucrados antes de disponer su traslado.
El conductor del Volkswagen Suran fue derivado al Hospital José María Cullen principalmente por precaución, ya que en una primera evaluación médica no presentaba lesiones de consideración.
La situación más delicada correspondió a los dos ocupantes de la motocicleta, de 25 y 18 años. Ambos fueron ingresados al mismo centro asistencial, aunque uno de ellos sufrió una fractura expuesta, lesión que representó el cuadro de mayor gravedad entre los involucrados.
Las primeras actuaciones también permitieron establecer que ninguno de los motociclistas llevaba colocado casco protector al momento del accidente.
Operativo sobre la avenida
Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las pericias iniciales, el tránsito permaneció restringido sobre avenida General Paz.
El corte se extendió durante varios minutos hasta que una grúa pudo remover el automóvil siniestrado. Posteriormente, operarios realizaron la limpieza de la calzada para retirar restos de plásticos, vidrios y otros elementos dispersos tras la colisión, permitiendo restablecer gradualmente la circulación.
Ahora será tarea de los peritos determinar la secuencia exacta que derivó en el choque. El análisis de las huellas sobre el pavimento, la posición final de los vehículos y los testimonios recogidos en el lugar serán elementos clave para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer eventuales responsabilidades.