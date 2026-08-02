Hay un detenido

Asesinaron a un hombre en la vía pública en Salta

La víctima fue atacada en una calle de la ciudad de Salta y murió poco después como consecuencia de las heridas. Un sospechoso fue detenido horas más tarde y los investigadores intentan determinar si el homicidio estuvo precedido por una discusión entre ambos.