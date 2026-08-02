Un hombre fue asesinado este domingo en la ciudad de Salta tras ser atacado en plena vía pública, en un hecho que es investigado por la Justicia provincial.
Asesinaron a un hombre en la vía pública en Salta
La víctima fue atacada en una calle de la ciudad de Salta y murió poco después como consecuencia de las heridas. Un sospechoso fue detenido horas más tarde y los investigadores intentan determinar si el homicidio estuvo precedido por una discusión entre ambos.
La víctima sufrió heridas de gravedad y, pese a la intervención del personal de emergencias, falleció poco después. Horas más tarde, la Policía detuvo a un sospechoso que quedó a disposición de la fiscalía, mientras avanzan las pericias para establecer cómo ocurrió el episodio y cuál fue el motivo del ataque.
El ataque y la detención del principal sospechoso
El hecho ocurrió durante la madrugada en un sector de la capital salteña. De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores, un llamado al sistema de emergencias alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido en la vía pública.
Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal sanitario encontraron a la víctima con lesiones compatibles con un ataque con arma blanca. Luego de recibir las primeras atenciones fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
La escena fue preservada para permitir el trabajo de Criminalística, cuyos peritos realizaron relevamientos fotográficos, levantamiento de rastros y secuestro de distintos elementos que podrían resultar de interés para la causa. También se efectuó un relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en la zona y se inició la búsqueda de posibles testigos.
En paralelo, la fiscalía ordenó una serie de diligencias que permitieron identificar a un hombre que habría estado con la víctima poco antes del ataque.
Con esos elementos, efectivos de la Policía de Salta realizaron un operativo que culminó con la detención del sospechoso, quien quedó alojado a disposición de la Justicia mientras se define su situación procesal.
Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial, los primeros indicios apuntan a que entre la víctima y el detenido podría haberse producido una discusión antes del crimen.
Esa hipótesis surgió a partir de testimonios recogidos en el lugar, aunque todavía debe ser corroborada con otras pruebas incorporadas al expediente.
Hasta el momento, las autoridades judiciales evitaron brindar precisiones sobre la identidad de los involucrados y remarcaron que aún resta analizar evidencia clave para reconstruir la secuencia de los hechos.
Las pericias y las hipótesis que analiza la fiscalía
La investigación quedó a cargo de la fiscalía penal correspondiente, que dispuso una serie de medidas para esclarecer el homicidio.
Entre ellas figura la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, un estudio considerado fundamental para establecer la mecánica del ataque, la cantidad de lesiones sufridas y la causa precisa del fallecimiento.
Los investigadores también analizan imágenes obtenidas por cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de reconstruir el recorrido realizado por la víctima y el sospechoso antes del hecho.
Ese material podría aportar información sobre el origen del conflicto y confirmar si ambos estuvieron juntos durante los minutos previos al ataque.
Otra de las líneas de trabajo consiste en tomar declaración a vecinos y personas que circulaban por el lugar cuando ocurrió el episodio. Los testimonios permitirán establecer si hubo una discusión previa, si participaron otras personas o si existieron intentos de auxiliar a la víctima antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Además de las pruebas testimoniales, la fiscalía aguarda los informes de Policía Científica sobre los elementos secuestrados en la escena. Los peritos trabajan en el análisis de rastros biológicos, huellas y otros indicios que puedan vincular al detenido con el ataque o aportar nuevos datos sobre la dinámica del crimen.
Mientras tanto, el sospechoso permanece detenido y será sometido a audiencia de imputación una vez que la fiscalía reúna los elementos necesarios para formalizar la acusación.