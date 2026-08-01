Tribunales de Santa Fe

Condenaron a un integrante de "Los Pirañitas" por el robo armado a la conductora de una mototaxi

Mediante un procedimiento abreviado, la Justicia santafesina impuso tres años y cuatro meses de prisión efectiva a un joven de 23 años. El asalto ocurrió en enero pasado, cuando junto a otros dos delincuentes interceptó a una trabajadora de una aplicación de viajes para sustraerle la motocicleta a punta de pistola.