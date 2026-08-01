La Justicia de Santa Fe condenó a un integrante de la banda delictiva conocida como "Los Pirañitas", señalada en distintas investigaciones por robos de motocicletas en la zona norte de la ciudad. Se trata de Jorge Alberto Macario Pérez, de 23 años, quien recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de ser declarado reincidente por segunda vez.
Condenaron a un integrante de "Los Pirañitas" por el robo armado a la conductora de una mototaxi
Mediante un procedimiento abreviado, la Justicia santafesina impuso tres años y cuatro meses de prisión efectiva a un joven de 23 años. El asalto ocurrió en enero pasado, cuando junto a otros dos delincuentes interceptó a una trabajadora de una aplicación de viajes para sustraerle la motocicleta a punta de pistola.
El acuerdo fue admitido este viernes 31 de julio por la jueza Susana Luna, en el marco de un procedimiento abreviado entre la fiscal Rosana Peresin, el defensor Martín Peón y el propio acusado.
Macario Pérez fue condenado como coautor del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en poblado y en banda, en relación con un violento asalto ocurrido el pasado 29 de enero.
Una falsa solicitud de viaje
La investigación determinó que esa tarde la víctima trabajaba como conductora de la plataforma DiDi cuando recibió un viaje solicitado desde la esquina de Pavón y Güemes.
Al arribar al lugar fue rodeada por tres hombres. Uno de ellos intentó quitarle la llave de la motocicleta mientras le arrebataba el teléfono celular y una riñonera con documentación. En simultáneo, un segundo integrante del grupo le exhibió un arma de fuego y la amenazó: "Quedate quieta o te quemo", obligándola a descender del rodado.
Mientras el tercer delincuente intentaba poner en marcha la motocicleta Guerrero Trip 110, los otros dos colaboraron para empujarla hasta que lograron hacerla arrancar y escapar por calle Güemes hacia el norte.
Además de la motocicleta, los asaltantes se llevaron un teléfono Samsung A15 y toda la documentación personal y del vehículo.
Las redes sociales
Pocas horas después del robo, la víctima comenzó a recibir información de otros conductores de Uber y DiDi que difundieron el hecho en grupos de WhatsApp.
Fue así como logró identificar en Instagram el perfil "makario.777", al que reconoció como perteneciente al hombre que le había quitado el celular y la riñonera durante el asalto.
Días más tarde amplió su declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI) y aportó nuevas capturas de pantalla de otros perfiles vinculados al grupo. En particular, señaló una historia publicada desde una cuenta donde aparecía fotografiada la motocicleta robada.
La mujer explicó que pudo reconocer el vehículo por varios detalles exclusivos: el puño rosado del manubrio, un llavero de goma, un raspón en el guardabarros y otros elementos que aún conservaba. También identificó en esa imagen al hombre que la había apuntado con el arma durante el robo.
La investigación incorporó además datos aportados por vecinos sobre distintos domicilios y pasillos ubicados en inmediaciones de Azcuénaga, donde presuntamente la banda ocultaba las motocicletas sustraídas e incluso negociaba su devolución a cambio de dinero.
El accionar de "Los Pirañitas"
La condena vuelve a poner en escena a "Los Pirañitas", una banda que desde hace tiempo aparece mencionada en investigaciones policiales y judiciales por una modalidad reiterada de robo de motocicletas en la zona norte de la capital provincial.
Según distintas causas investigadas por el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de Investigaciones, el grupo actuaba interceptando a motociclistas —muchas veces trabajadores de aplicaciones de reparto o transporte— para apoderarse de los vehículos, ocultarlos en pasillos o viviendas del barrio y, en algunos casos, exigir dinero para recuperarlos.
En este expediente, esa modalidad volvió a aparecer reflejada en las declaraciones de la víctima, quien relató que vecinos del barrio le señalaron distintos lugares donde la banda solía esconder las motos y le comentaron que el vehículo estaba siendo ofrecido a cambio de un pago de 200 mil pesos.
Un reincidente
Al acordar la pena, las partes también ponderaron los antecedentes penales de Macario Pérez. El joven registraba una condena previa unificada de tres años y tres meses de prisión efectiva, también con declaración de reincidencia, cuyo vencimiento había operado el 12 de octubre de 2025.
Ese antecedente fue considerado como agravante y motivó que, además de la nueva condena de cumplimiento efectivo, la jueza Luna lo declarara reincidente por segunda vez.