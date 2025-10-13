Santa Fe y Monte Vera

En barrio Coronel Dorrego: nueve allanamientos y dos detenidos por robo de motos

La Policía de Investigaciones encabezó un operativo simultáneo en barrio Coronel Dorrego y Monte Vera. Secuestraron motos robadas, herramientas y una réplica de arma de fuego. Los operativos fueron ordenados por el fiscal Ignacio Lascurain