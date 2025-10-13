La niña herida por la explosión de una maqueta fue operada y permanece en estado crítico

La menor de 10 años que resultó gravemente herida por la explosión de una maqueta en una escuela de Pergamino fue sometida a una nueva cirugía y continúa internada en estado crítico en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.
El equipo médico del Hospital Garrahan realizó una nueva intervención quirúrgica y mantiene atención intensiva ante la gravedad de sus lesiones.El accidente ocurrió el jueves pasado durante una feria de ciencias.
Según informó la dirección médica del centro de salud, la menor, víctima de politraumatismos, fue intervenida quirúrgicamente en una operación multidisciplinaria este domingo. Tras la cirugía, quedó internada en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe soporte vital avanzado.
El último parte médico indica que su estado es crítico y que el pronóstico sigue siendo reservado. El equipo de profesionales realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia, asegurando atención constante ante cualquier eventualidad.
El hecho generó un profundo impacto en las comunidades de Rancagua y Pergamino, que organizaron movilizaciones y cadenas de oración por la salud de la niña. La solidaridad se expresó tanto en acciones presenciales como en redes sociales, reflejando la preocupación y el apoyo de la población hacia la menor y su familia.
Entre los heridos también se encuentra una docente que fue trasladada inicialmente al Hospital San Felipe de San Nicolás por la gravedad de sus lesiones. La mujer sufrió heridas en un ojo y requirió intervenciones quirúrgicas en la cara y la mano. Actualmente se encuentra fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas.
La Dirección General de Escuelas de la Provincia informó que la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, junto al auxiliar de Fiscalía Ulises Prieto, inició una instrucción penal preparatoria caratulada como “Averiguación de Ilícitos”, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1.
Paralelamente, se abrió un sumario interno para determinar posibles responsabilidades por el incidente. Hasta el momento, no se han registrado imputaciones formales relacionadas con el caso.
El hecho ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias en la que se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. La actividad se desarrollaba frente a alumnos, docentes y familiares cuando, de manera inesperada, la maqueta explotó.
Una esquirla de metal impactó en la cabeza de la menor, atravesando el cráneo y alojándose en el cerebro, además de causarle quemaduras profundas en el rostro. La niña asistía al evento como espectadora junto a familiares cuando la onda expansiva y los fragmentos la alcanzaron.
El incidente dejó un total de 17 heridos, entre ellos la docente mencionada anteriormente. Debido a la gravedad de sus lesiones, la menor fue trasladada de inmediato al Hospital Garrahan, donde permanece conectada a un respirador artificial y bajo estricta vigilancia médica.
