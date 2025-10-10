Tragedia en la feria de ciencias de Pergamino: una explosión deja 17 heridos

Lo que debía ser una jornada de aprendizaje terminó en pánico en la pequeña localidad de Rancagua, en el partido de Pergamino. Durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua, una explosión provocada por un experimento escolar dejó 17 personas heridas, entre alumnos, docentes y una mujer adulta.
El experimento que salió mal
El accidente que provocó una conmoción generalizada en este partido del norte bonaerense ocurrió el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua.
El accidente ocurrió cuando un grupo de estudiantes realizaba una maqueta de volcán que simulaba una erupción mediante una mezcla de azufre, carbón y sales dentro de tubos metálicos. Según los testimonios, todo comenzó con una llama pequeña, que rápidamente se descontroló, generando una explosión y proyección de material incandescente hacia los presentes.
“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar. Había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre al diario La Opinión.
En cuestión de segundos, la celebración se convirtió en desesperación y confusión, mientras los docentes trataban de asistir a los heridos.
Heridos y traslados
La peor parte la sufrió una niña de 10 años, con graves heridas en el lado izquierdo del rostro y su ojo comprometido. Tras recibir atención inicial en el hospital provincial San José, fue trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Garrahan en Buenos Aires.
Además, una mujer adulta con quemaduras graves fue trasladada al Hospital Provincial San Felipe de San Nicolás, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanece bajo atención especializada.
En total, la explosión dejó 17 personas con heridas de distinto grado: Doce adultos con contusiones, dolores torácicos, heridas y signos de intoxicación.
Cinco niños con vómitos y signos leves de intoxicación. Todos los pacientes, salvo los casos más graves, ya recibieron el alta médica.
Medidas y resguardo de la privacidad
Por decisión de la institución y mientras se espera el consentimiento familiar, no se emitió un parte oficial del incidente para resguardar los datos de los pacientes. La comunidad educativa y los padres se encuentran aún impactados por la magnitud del accidente, que podría derivar en una revisión de los protocolos de seguridad en experimentos escolares.
La explosión en la feria de ciencias de Rancagua deja una lección sobre la importancia de la seguridad en actividades educativas, y plantea la necesidad de protocolos estrictos cuando se manipulan productos químicos o se realizan demostraciones de riesgo.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.