Una alumna fue trasladada al Garrahan

Tragedia en la feria de ciencias de Pergamino: una explosión deja 17 heridos

Una alumna de 10 años resultó con uno de sus ojos comprometido y fue trasladada al Hospital Garrahan. El accidente ocurrió en la escuela secundaria de Rancagua, un pueblo bonaerense de 700 habitantes.