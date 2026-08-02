En Buenos Aires

Hallan muertos a un padre y su hija en Morón: la Justicia investiga cómo ocurrió la tragedia

Los cuerpos de un hombre de 47 años y de su hija de 14 fueron encontrados dentro de una vivienda del partido bonaerense de Morón. La investigación busca determinar las circunstancias de las muertes y aguarda los resultados de las pericias y las autopsias.