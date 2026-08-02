La Justicia bonaerense investiga la muerte de un hombre de 47 años y su hija adolescente, cuyos cuerpos fueron hallados este domingo en una vivienda del partido de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.
Hallan muertos a un padre y su hija en Morón: la Justicia investiga cómo ocurrió la tragedia
Los cuerpos de un hombre de 47 años y de su hija de 14 fueron encontrados dentro de una vivienda del partido bonaerense de Morón. La investigación busca determinar las circunstancias de las muertes y aguarda los resultados de las pericias y las autopsias.
El caso comenzó a reconstruirse tras un llamado de familiares preocupados por la falta de contacto con ambos y, por el momento, los investigadores mantienen abiertas distintas hipótesis mientras avanzan las pericias científicas y los estudios forenses para establecer qué sucedió.
El hallazgo y las primeras actuaciones
El descubrimiento se produjo en una casa ubicada en Morón, donde efectivos policiales y personal de emergencias ingresaron luego de que allegados alertaran sobre la imposibilidad de comunicarse con el hombre y su hija desde hacía varias horas.
Al ingresar al inmueble encontraron a ambas personas sin vida y preservaron inmediatamente la escena para el trabajo de los peritos.
Tras el hallazgo, intervino personal de la Policía Científica, que realizó las primeras inspecciones en el domicilio con el objetivo de relevar indicios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.
También participaron funcionarios judiciales y representantes del Ministerio Público Fiscal, quienes ordenaron una serie de medidas para avanzar con la investigación.
En esta etapa inicial, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte, una figura habitual cuando todavía no existen elementos suficientes para determinar si se trató de un hecho delictivo, un episodio accidental o cualquier otra circunstancia.
Esa calificación podrá modificarse a medida que se incorporen nuevas pruebas al expediente.
Los investigadores dispusieron el secuestro de distintos elementos encontrados en la vivienda para su análisis pericial.
Además, comenzaron a revisar registros de cámaras de seguridad de la zona y a tomar declaraciones a familiares, vecinos y otras personas del entorno de las víctimas con el fin de reconstruir las últimas horas previas al hallazgo.
Hasta el momento, las autoridades evitaron difundir detalles sobre las identidades de las víctimas más allá de sus edades, con el objetivo de preservar la investigación y el entorno familiar. Tampoco se informó oficialmente si existían antecedentes de denuncias o intervenciones previas vinculadas al domicilio.
La noticia generó conmoción entre los vecinos del barrio, que describieron a la familia como reservada y manifestaron sorpresa por el despliegue policial registrado durante la mañana.
Varios residentes señalaron que no habían advertido movimientos extraños ni escuchado ruidos que hicieran presumir una situación de esa gravedad.
Las hipótesis que analiza la Justicia
Con el avance de las actuaciones judiciales, la principal expectativa está puesta en los resultados de las autopsias, que permitirán establecer la causa y el momento aproximado de las muertes. Esos estudios serán determinantes para orientar la investigación y definir cuál de las hipótesis reúne mayor respaldo probatorio.
Los especialistas también analizan las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos y el estado general de la vivienda. Esa información será complementada con los informes de Policía Científica y con los resultados de los estudios toxicológicos y anatomopatológicos que puedan solicitarse durante la investigación.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron que, por el momento, no se descarta ninguna posibilidad. En consecuencia, los investigadores trabajan sobre diferentes líneas de análisis hasta contar con evidencia suficiente para determinar si existió intervención de terceros o si las muertes obedecieron a otra causa.
En paralelo, la fiscalía ordenó recopilar información sobre las actividades desarrolladas por ambas víctimas en los días previos al hecho. Entre otras medidas, se analizarán teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que puedan aportar datos sobre sus últimos contactos o movimientos.
El trabajo pericial también incluirá la revisión de los accesos al inmueble y de cualquier evidencia física que permita establecer si hubo ingresos o egresos recientes de personas ajenas al grupo familiar.
Asimismo, los investigadores intentan reconstruir una línea temporal precisa para conocer cuándo fueron vistas con vida por última vez.