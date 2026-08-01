Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una joven argentina de 18 años que residía en Uruguay desde hacía un tiempo, fue encontrada sin vida durante la noche del martes en Punta del Este. La adolescente había salido de su casa el lunes por la tarde y, desde entonces, era buscada por sus familiares y las autoridades.
Apareció una carta en el caso de la joven argentina muerta en Uruguay y crecen las dudas
Los familiares de Pepa Vergara di Benedetto aún no accedieron al escrito hallado junto a sus pertenencias y mantienen cuestionamientos sobre las conclusiones oficiales.
El hallazgo ocurrió en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, donde su padre encontró el cuerpo entre unos arbustos luego de que una cámara de seguridad registrara a la joven caminando cerca del lugar.
Las autoridades informaron que, tras las primeras pericias, consideraron que se trató de una muerte autoinfligida y dieron por finalizada la investigación. Sin embargo, la familia de Pepa expresó dudas sobre esa conclusión y pidió más respuestas sobre las circunstancias del caso.
El hallazgo tras la búsqueda
Durante el operativo de búsqueda, la Policía trabajó con testimonios de personas que habían visto a la joven y con registros de cámaras de seguridad privadas.
Según la información difundida, una de esas cámaras permitió ubicarla en las inmediaciones de la zona donde finalmente fue encontrada.
Luego de completar las pericias correspondientes, el servicio forense entregó el cuerpo a sus familiares, quienes prevén realizar la despedida el jueves. No obstante, todavía aguardaban recibir algunas pertenencias halladas junto al cadáver.
Entre esos objetos se encontraba una carta que, según trascendió, la familia aún no había podido leer.
Las dudas planteadas por sus familiares
Los allegados de Pepa cuestionaron algunos aspectos de la investigación y señalaron que no comprenden por qué, pese al seguimiento de las pistas y los registros obtenidos, no pudieron encontrarla antes.
Desde el entorno familiar indicaron que recibieron explicaciones policiales sobre el comportamiento de la joven durante sus últimos momentos, aunque consideraron que esa interpretación no coincide con lo que ellos observaban.
“Es raro que nos digan que estaba delirando, cuando la veíamos caminar con el celular como cualquier persona normal que va por la calle”, expresaron familiares.
La familia sostiene que existían alertas suficientes para haber intervenido antes del desenlace y plantea interrogantes sobre el accionar durante la búsqueda.
La familia busca respuestas
Las autoridades que estuvieron a cargo del caso afirmaron que el procedimiento se realizó siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.
Aunque la investigación fue cerrada oficialmente, los familiares mantienen dudas sobre lo ocurrido y anticiparon que, luego de atravesar la etapa inicial del duelo, analizarán posibles pasos judiciales para intentar obtener más información.
Mientras tanto, continúan esperando acceder a todos los elementos vinculados al caso para poder reconstruir las últimas horas de Pepa y comprender las circunstancias que rodearon su muerte.