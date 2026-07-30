En el sur provincial

Continúa la investigación a un año de la muerte de Jerónimo Fernández Bobbio

El joven santafesino que tenía 18 años entró al quirófano por una fractura de clavícula y durante la cirugía sufrió una grave lesión interna que terminó siendo fatal. La Justicia trata de determinar si hubo responsabilidades de profesionales involucrados en la tragedia.