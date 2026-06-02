Entre fines de julio y principios de septiembre de 2025, el rugby en la ciudad de Santa Fe tuvo dos golpes fuertes, de esos difíciles de recuperarse. En realidad, de esos que no te recuperas, pero que el tiempo ayuda a sanar, al menos de manera parcial.
Santa Fe Rugby y CRAI: se viene un clásico especial
Se presentará el “Trofeo de la Amistad”. La iniciativa es impulsada por las familias Fernandez Bobbio y Passadore.
Jerónimo Fernandez Bobbio y Salvador Passadore, jugadores ambos de las M19 de CRAI y Santa Fe Rugby respectivamente, en distintas circunstancias, se fueron físicamente antes de tiempo...mucho antes de tiempo. Más allá que nadie tiene el destino garantizado, la sensación fue, es y será esa, la de la partida temprana.
El próximo 6 de junio, en el marco de la fecha 7 del Torneo Regional del Litoral (TRL), se llevará a cabo una nueva edición del clásico entre Santa Fe Rugby Club y CRAI.
En ese contexto, pasado un tiempo, y en el medio de ese dolor constante, las familias generaron ahora una movida destacable: en el partido de primera, el sábado, se presentará por primera vez el “Trofeo de la Amistad”, en memoria a sus hijos.
No es un trofeo que alguien gane, sino que será itinerante. Se compartirá en cada clásico que se dispute de acá en adelante en el marco del TRL. El mismo representará la amistad y el camino compartido por los dos clubes trascendiendo el ocasional resultado deportivo.
Será entregado en cada oportunidad por el club visitante al local, a modo de agradecimiento por la hospitalidad del recibimiento.
Este trofeo simboliza el pasado, el presente y el futuro en común, los lazos y los abrazos… para que el legado de Jero y Salva sea una llama que no se apague nunca.