Una joven argentina de 18 años que era intensamente buscada en Punta del Este, Uruguay, fue encontrada muerta y la Justicia local informó que la principal hipótesis que se analiza es que se trató de un suicidio.
Una joven argentina fue encontrada muerta en Uruguay tras varios días de búsqueda
Pepa Almendra Vergara di Benedetto tenía 18 años y fue hallada sin vida en Punta del Este. La Justicia uruguaya investiga el caso y analiza las circunstancias.
La víctima fue identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, una joven que había vivido durante varios años en la provincia de Córdoba y que posteriormente se radicó en la ciudad uruguaya de Maldonado, donde cursaba sus estudios.
Su familia había denunciado su desaparición el lunes 27 de julio, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona. Luego de varias tareas de rastrillaje, las autoridades lograron encontrar su cuerpo.
El recorrido previo y el hallazgo
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, la joven se trasladó desde Maldonado hacia Punta del Este y el último registro de su ubicación fue detectado en la zona de la parada 5.
Hasta ese lugar se dirigieron sus familiares, quienes alertaron a la Policía luego de encontrar un bulto entre los arbustos del sector.
Según informó el medio uruguayo Montevideo Portal, la autopsia no encontró elementos relevantes que indiquen la intervención de una tercera persona y determinó que el fallecimiento habría ocurrido poco tiempo antes del hallazgo.
La investigación continúa
Con los datos reunidos hasta el momento, las autoridades que intervienen en la causa señalaron que la principal línea investigativa apunta a un suicidio y que la desaparición de la joven habría sido voluntaria.
Si bien el expediente permanece abierto para continuar con las actuaciones correspondientes, la Justicia informó que fueron suspendidas las indagatorias que estaban previstas.