Caso Isabella

Investigación en Villa Gesell: la hija mayor de Lucía Sosa denunció haber sido abusada por Héctor Picart

Rocío, de 19 años, prestó testimonio ante el fiscal Juan Pablo Calderón. La joven "aportó datos muy valiosos" y el hombre se encuentra implicado en delitos graves, mientras la acción penal está vigente.