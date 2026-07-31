Un pediatra santafesino fue imputado este viernes en los Tribunales de la capital provincial por tres hechos de abuso sexual, en una audiencia en la que también se discutieron las medidas cautelares. El juez Luis Octavio Silva consideró que los riesgos procesales no eran suficientes como para dictar la prisión preventiva del acusado.
Imputaron al pediatra santafesino por tres casos de abuso sexual pero quedó en libertad
El juez consideró que no había suficientes riesgos procesales como para dictar la prisión preventiva. Mientras continúa la investigación, podrá seguir atendiendo pacientes, pero siempre acompañado de otro profesional.
El médico que está en la mira de la fiscal del caso, la doctora Vivian Galeano, es Esteban A., de 40 años. Este sujeto estuvo presente en la audiencia, pero no habló ante el magistrado.
Este hombre fue denunciado recientemente por una joven madre que llevó a su hija a una consulta en un centro privado de salud de la capital provincial, donde fueron atendidas por el profesional.
La mujer asegura que luego de revisar a su pequeña, el doctor insistió con hacerle un análisis clínico a ella también y en ese contexto habría aprovechado para tocar sus senos.
A partir de la acusación de la víctima, el Ministerio Público de la Acusación designó a la fiscal Galeano para que tome el caso en sus manos.
La funcionaria buscó antecedentes y encontró que había dos incidentes previos en la “historia” de Esteban A.
Las otras causas
El primero de los hechos databa de 2022. Ese año, cuando el médico realizaba su residencia en el Hospital Iturraspe, atendió a una adolescente de 14 años que ingresó por una tentativa de suicidio.
Ella dijo que el hombre había manoseado sus pechos en el consultorio, por lo que se abrió una investigación, que poco después fue archivada por el MPA.
El segundo de los episodios sucedió en 2024 y fue caratulado como “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda”, porque la víctima fue una menor de edad del ámbito intrafamiliar.
Sobre esta denuncia, la investigación continuaba abierta, pero el profesional nunca había sido imputado.
En ese caso, está pendiente la realización de la Cámara Gesell de la víctima.
En conferencia de prensa, la fiscal se mostró confiada en “avanzar rápidamente para compensar la demora que sufrieron las dos primeras víctimas”.
Medidas alternativas
Mientras tanto, quedó en libertad pero no podrá salir de la provincia, deberá entregar su Pasaporte, no tendrá contacto con víctimas y familiares y si ejerce su profesión sólo lo hará en compañía de otro profesional. Tampoco podrá consumir alcohol, estupefacientes ni portar armas de fuego.
La funcionaria del MPA advirtió que los tres hechos podrían ser agravados y el médico se enfrenta a una posible pena “altísima”, que puede llegar a los 28 años de prisión.
Finalmente, la doctora Galeano no descartó que en el transcurso de la investigación aparezcan nuevas denuncias. “Nos llegan versiones de otros casos similares, pero por el momento no hay nada concreto además de lo expuesto”.