#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En la ciudad

Detuvieron a un pediatra santafesino que fue acusado de abuso sexual de la mamá de una paciente

El profesional tiene 40 años y fue arrestado por la Policía de Investigaciones, en el marco de una investigación liderada por la fiscal Vivian Galeano. El hecho habría ocurrido en el consultorio del especialista.

El médico está acusado de abuso sexual simple. Foto: El LitoralEl médico está acusado de abuso sexual simple. Foto: El Litoral
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Un médico santafesino de 40 años fue arrestado este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Región I.

Mirá tambiénDetuvieron en La Guardia a un hombre que era buscado en Entre Ríos por un abuso sexual

El profesional es pediatra de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe y es blanco de una denuncia por el delito de abuso sexual simple.

La causa es dirigida por la fiscal Dra. Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación.

Consulta

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer de 26 años, quien manifestó que el hecho habría ocurrido en su contra una semana atrás, el pasado 20 de julio, durante una consulta médica que hizo para que revisaran a su hija.

Mirá tambiénSEOM en Santa Fe: qué hacer si la app marca "box inexistente" y cómo evitar multas

En cumplimiento de una orden dispuesta por la Fiscalía, personal de la PDI detuvo a E.A. en un domicilio ubicado en calle Pío Pandolfo al 8900 de la capital provincial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo las directivas de la fiscal interviniente.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
MPA
Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro