Un médico santafesino de 40 años fue arrestado este lunes por la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, a través del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Región I.
Detuvieron a un pediatra santafesino que fue acusado de abuso sexual de la mamá de una paciente
El profesional tiene 40 años y fue arrestado por la Policía de Investigaciones, en el marco de una investigación liderada por la fiscal Vivian Galeano. El hecho habría ocurrido en el consultorio del especialista.
El profesional es pediatra de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe y es blanco de una denuncia por el delito de abuso sexual simple.
La causa es dirigida por la fiscal Dra. Vivian Galeano, del Ministerio Público de la Acusación.
Consulta
La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por una mujer de 26 años, quien manifestó que el hecho habría ocurrido en su contra una semana atrás, el pasado 20 de julio, durante una consulta médica que hizo para que revisaran a su hija.
En cumplimiento de una orden dispuesta por la Fiscalía, personal de la PDI detuvo a E.A. en un domicilio ubicado en calle Pío Pandolfo al 8900 de la capital provincial.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo las directivas de la fiscal interviniente.