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Detuvieron en La Guardia a un hombre que era buscado en Entre Ríos por un abuso sexual

El procedimiento fue realizado durante la noche del domingo por personal del Comando Radioeléctrico. El hecho que se investiga ocurrió en marzo de 2017.

El acusado terminó preso en una celda de la de Colastiné Norte. Foto: El LitoralEl acusado terminó preso en una celda de la de Colastiné Norte. Foto: El Litoral
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Un hombre de 40 años acusado de un grave delito fue arrestado este domingo por la noche en las calles de La Guardia, distrito costero de la ciudad de Santa Fe.

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El procedimiento fue realizado por una patrulla del Comando Radioeléctrico que recorría de manera preventiva ese sector, en la esquina que forman las calles Bohanes y Nuestra Señora de Guadalupe, a escasos metros del cruce de las rutas nacional 168 y provincial 1.

Eran aproximadamente las 21 cuando los uniformados se toparon con el sospechoso y decidieron identificarlo.

Imagen ilustrativa.Imagen ilustrativa.

Sistema

Al ingresar sus datos en el sistema, “saltó” que tenía un pedido de captura vigente desde el 30 de marzo de 2017, a pedido del Juzgado de la Defensoría de Niños/as y adolescentes de la vecina provincia de Entre Ríos.

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Inmediatamente, los uniformados aprehendieron al sujeto, que terminó esposado y fue trasladado hasta una celda de la Comisaría 28a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

En las próximas horas, seguramente el acusado será extraditado y tendrá que responder a la Justicia entrerriana.

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