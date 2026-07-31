Condenaron a un albañil de 52 años que vendía cocaína a través de una ventana en un domicilio del barrio San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe.
Vendía cocaína por una ventana en barrio San Lorenzo y terminó condenado
El albañil de 52 años había sido detenido en junio durante un allanamiento, y permanecerá tras las rejas cumpliendo la pena que aceptó al firmar un juicio abreviado.
Se trata de Juan José Zalazar, a quien el juez penal Gustavo Urdiales impuso cuatro años de prisión como autor del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
La condena se dio en el marco de la firma de un procedimiento de juicio abreviado, que fue presentado ante el magistrado por el fiscal de la Unidad de Microtráfico, Arturo Haidar, y el defensor particular Alejo Almirón Petrone.
Zalazar reconoció haber mantenido un puesto de venta de drogas en su propio domicilio. Tras admitir su culpabilidad, aceptó la imposición de la pena convenida, así como el pago de una multa económica equivalente a 45 unidades fijas
La investigación que derivó en esta condena se extendió durante varios meses, bajo la dirección del Ministerio Público de la Acusación.
Las tareas de inteligencia desplegadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) fueron fundamentales para recolectar las evidencias necesarias que confirmaron la actividad ilícita que se desarrollaba en el inmueble ubicado en el sector sur de la ciudad.
Por una ventana
El caso comenzó a gestarse formalmente en abril de este año, cuando los agentes de la PDI iniciaron tareas de vigilancia discreta en las inmediaciones de calle Roque Sáenz Peña al 1236, entre Uruguay y Pasaje Miguel de Cervantes.
Según consta en las actas de investigación, se detectó un flujo constante e inusual de personas que se aproximaban a una ventana de la vivienda, permanecían apenas unos instantes y se retiraban rápidamente tras realizar un intercambio de dinero por objetos de pequeñas dimensiones.
Los registros fílmicos obtenidos por los investigadores captaron con precisión la modalidad de venta. En una de las secuencias documentadas, se observó incluso el arribo de un hombre que entregó dos mochilas a través de la misma ventana, las cuales le fueron devueltas momentos después.
Estas maniobras, conocidas como "pasamanos", permitieron establecer con claridad que el domicilio no era sólo una residencia particular, sino un centro de distribución de sustancias prohibidas.
Finalmente, el 13 de junio, alrededor de las 14:10, se ejecutó la orden de allanamiento firmada por el juez Sebastián Szeifert. Durante la irrupción, los efectivos policiales hallaron a Zalazar en el interior del domicilio y procedieron al secuestro de 41 gramos de cocaína.
La droga estaba meticulosamente fraccionada en 174 envoltorios de papel satinado de diversos colores, listos para ser entregados a los consumidores. Gran parte del material estaba oculto en un recipiente sobre la mesa del comedor, mientras que el propio imputado llevaba doce "bochitas" en el bolsillo de su pantalón al momento de la requisa.
Papeles, celulares y una cámara
Además del material estupefaciente, el operativo permitió incautar elementos que evidenciaban la logística de la comercialización: dos paquetes de papeles satinados (con recortes similares a los usados para los envoltorios), cuatro teléfonos celulares y una cámara de seguridad que custodiaba el ingreso.
También se secuestró la suma de $266.200 en efectivo, distribuida en billetes de distintas denominaciones, producto de las ventas realizadas.
La sentencia dictada por el juez Urdiales no sólo ratificó la pena de prisión, sino que también ordenó la destrucción inmediata de la cocaína incautada y el decomiso del dinero y los objetos utilizados para el delito.
También se dispuso la extracción de muestras biológicas del condenado para su incorporación al registro provincial de huellas genéticas, una vez que el fallo quede firme.