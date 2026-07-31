El médico pediatra de 40 años detenido esta semana en el marco de una investigación por presunto abuso sexual será llevado este viernes a audiencia imputativa en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. En el mismo acto procesal también tendrá tratamiento la medida cautelar, según consta en la agenda oficial.
Imputarán al pediatra detenido en Santa Fe por una denuncia de abuso sexual
La audiencia fue programada para este viernes después del mediodía, en los tribunales santafesinos. El médico, de 40 años, permanece detenido desde el lunes y será formalmente acusado por la Fiscalía.
La Oficina de Gestión Judicial Nº 1 fijó la audiencia para las 13.15 de este viernes en la Sala 1 del subsuelo de los tribunales provinciales. El acto será presidido por el juez Luis Octavio Silva.
La acusación estará a cargo de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Vivian Galeano, mientras que la defensa del imputado, identificado por sus iniciales E.R.A., será ejercida por el abogado Matías Pautasso. Inicialmente se le había asignado una defensa pública, aunque posteriormente designó un defensor particular.
El profesional permanece privado de su libertad desde el lunes, cuando fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) a pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La investigación
La causa se originó a partir de la denuncia presentada por una mujer de 26 años, quien manifestó que el hecho investigado ocurrió el lunes 20 de julio durante una consulta en la guardia pediátrica de un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe, donde había concurrido junto a su hija de cuatro años.
De acuerdo con la denuncia, tras atender a la menor, el médico le habría ofrecido revisar también a la madre debido a que presentaba un cuadro viral. En ese contexto, según la acusación, se habría producido un tocamiento que motivó la denuncia por abuso sexual simple.
Luego de que la mujer difundiera públicamente su relato a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 73 mil seguidores, el caso adquirió amplia repercusión y posteriormente fue formalizado ante el Ministerio Público de la Acusación.
Nuevos elementos
Durante el avance de la investigación, la querella, representada por la abogada Abril Rico, informó que la denunciante aportó conversaciones mantenidas por Instagram con cuatro personas que refirieron situaciones similares.
Además, esta semana la mujer fue convocada por peritos informáticos de la PDI para la extracción del contenido de su teléfono celular, con el objetivo de preservar e incorporar a la investigación los mensajes recibidos.
En declaraciones periodísticas, la representante de la víctima sostuvo que los nuevos testimonios conocidos durante los últimos días "le dan credibilidad a lo que ella denuncia".
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron además que existirían antecedentes de otras denuncias contra el profesional, una de ellas archivada y otra que se encontraría actualmente en etapa investigativa.