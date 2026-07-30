Un hombre de 26 años identificado como Matías Federico Molina fue condenado a siete años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una mujer de su entorno familiar en Calchaquí (departamento Vera).
Condenan a siete años y medio de prisión a un hombre por abuso sexual en Calchaquí
La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Gon, en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en los tribunales de Vera.
El fiscal Valentín Hereñú estuvo a cargo de la investigación y es quien representó al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”, e indicó que “aguardaremos los fundamentos del fallo para poder analizar los pasos a seguir”.
Descampado
Hereñú señaló que “alrededor de las 7:00 de la mañana del domingo 10 de marzo de 2024, el condenado se ofreció a llevar en moto a la víctima desde las inmediaciones de un local bailable hasta la casa de ella, en el barrio San Cayetano”. En tal sentido, precisó que “ambos habían estado en el boliche junto con otras personas de su entorno”.
“La víctima accedió a ser trasladada por Molina y, en un momento del trayecto, él desvió la marcha a pesar de que ella le dijo que no era la dirección correcta y se negó a ir hacia otro lugar”, planteó el fiscal. “Al llegar a un descampado, el conductor frenó, obligó a la mujer a descender del vehículo y la agredió sexualmente”, aseguró el fiscal.
En tanto, el funcionario del MPA manifestó que “luego del abuso, el condenado finalmente llevó a la víctima hasta su casa”, y agregó que “durante la mañana, él viajó hacia la ciudad de Santa Fe con la intención de procurar su impunidad”.
Con todo, Hereñú planteó que “ese mismo día, Molina se enteró de que la mujer que sufrió el ilícito había denunciado lo sucedido, volvió a Calchaquí y se presentó voluntariamente en una dependencia policial”. A respecto, remarcó que “ante los uniformados, intentó instalar la versión de que se había tratado de una práctica sexual consentida, lo cual en el juicio quedó demostrado que no fue así”.
Calificación penal
Molina fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal.