La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió este martes a un sujeto en el suroeste de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una causa que investiga abusos sexuales cometidos contra dos víctimas menores de edad.
Santa Fe: aprehendieron a un hombre de 60 años acusado de abuso sexual de menores de edad
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones en la cuadra de calle Uruguay al 4100. Por el momento son dos las víctimas del caso que investiga la fiscal Laura Gerard.
La causa se puso en marcha luego de una denuncia radicada en un Centro Territorial de Denuncias (CTD), cuando una coordinadora socioeducativa puso en conocimiento de las autoridades presuntos hechos de índole sexual que afectaban a las dos menores.
Ante la gravedad de lo expuesto, la fiscalía interviniente ordenó las diligencias urgentes para resguardar a las víctimas e identificar al acusado.
Allanamiento
Con los elementos de prueba recolectados, efectivos del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar —perteneciente a la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI— irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la calle Uruguay al 4100.
En el inmueble se procedió a la detención del sospechoso, identificado por sus iniciales como J.E.P., de 60 años.
El implicado fue trasladado y quedó formalmente a disposición de la Justicia.
Las actuaciones del caso se llevan adelante bajo las directivas de la fiscal Laura Gerard.