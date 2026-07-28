La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe recorrió los establecimientos penitenciarios de Coronda y de Piñero en el marco de las atribuciones que le fija el reglamento del cuerpo y el presidente del grupo, Walter Ghione, dijo haber "quedado maravillado" por la construcción del llamado El Infierno en el sur santafesino.
Una comisión de Diputados de Santa Fe recorrió las cárceles de Coronda y de Piñero
Destacan que mil empleados trabajan en la construcción de El Infierno. La secretaria de Asuntos Penitenciarios acompañó a la delegación en la visita.
El grupo inició el recorrido en Coronda donde fueron recibidos por la secretario de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri más autoridades del Instituto Autárquico de Industrias Penitecirias (IAPIP) que funciona en el mismo penal. La comisión legislativa recorrió dos pabellones y la cocina del establecimiento. Algunos detenidos, rejas mediante, hablaron con los diputados y algunos de ellos plantearon inquietudes sobre la situación del penal.
La comisión luego se trasladó a Piñero donde observaron uno de los pabellones de detenidos de alto perfil, fueron recorriendo el centro de monitoreo y también fueron invitados a visitar la construcción del llamado Infierno donde serán alojados condenados de alto perfil. Ghione relató a El Litoral estar impactado por la construcción en marcha con muros de hasta 9 metros de altura para evitar fugas.
"Son mil personas trabajando en la construcción del penal y eso nos asombró a todos los legisladores" marcó el legislador. "Son mil personas trabajando en forma directa y otras mil en forma indirecta" señaló para exponer la importancia de la obra pública y más en materia de seguridad.
"Tratar todo lo relativo al funcionamiento del régimen carcelario provincial con expresas facultades de inspección de cárceles, alcaldías, comisarías, jefaturas y todo lugar de detención de personas" es una de las facultades que, por reglamento, le corresponde a la comisión de Derechos y Garantías.
Además de Ghione componen la comisión Claudia Balagué, Gisel Mahmud, José Corral, Celia Arena, Emiliano Peralta (quien no pudo asistir por razones personales), y Leonardo Calaianov. Pero además de la comisión se sumaron media docena de diputados al recorrido.