La Policía de Investigaciones (PDI) aprehendió a dos hombres implicados en un episodio de “abuso de armas” ocurrido a principios de mayo en barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un joven acusado de una balacera en avenida Blas Parera
Tiene 29 años y el ataque que se investiga ocurrió en barrio Villa Hipódromo. En el mismo operativo, también fue arrestado un joven de 18 años por el delito de “encubrimiento”.
El procedimiento se llevó a cabo este martes en un inmueble de la capital provincial, donde además se secuestró material de interés para la causa.
El hecho investigado se remonta al pasado 4 de mayo, en inmediaciones del cruce de avenida Blas Parera y calle Lavaisse.
En esa oportunidad, un sujeto realizó disparos con un arma de fuego y escapó rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta conducida por un cómplice.
A partir del análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de testimonios y el cotejo de llamadas a la Central de Emergencias 911, el personal de la Sección Delitos Calificados de la PDI logró identificar a los sospechosos y ubicar la vivienda relacionada con la causa.
Con los datos recabados, el fiscal Guillermo Persello (a cargo de la Fiscalía N.º 101) solicitó la orden de allanamiento para un domicilio ubicado también sobre avenida Blas Parera pero al 6100.
El procedimiento
Durante el operativo, los agentes detuvieron a B.A.G., de 29 años, en el marco de la causa por abuso de armas.
En la misma vivienda se procedió a la aprehensión de L.I.G., de 18 años, por el delito de encubrimiento, quien más tarde recuperó la libertad por disposición del Ministerio Público de la Acusación.
En el lugar, las fuerzas de seguridad incautaron una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, un teléfono celular, indumentaria presuntamente utilizada al momento del ataque y otros elementos que quedaron incorporados al expediente judicial.