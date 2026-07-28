Tribunales de Santa Fe

Robó en un centro de rehabilitación y recibió una pena única de cinco años y siete meses

La mujer admitió en un juicio abreviado su responsabilidad por el hurto cometido en el Centro Integral de Rehabilitación al Niño y la Familia (CIRNyF) y por el intento de robo a un adolescente al que amenazó con un cuchillo. La pena fue unificada con una condena condicional anterior y la Justicia solicitó un tratamiento por sus problemas de adicciones.