La Justicia provincial condenó este martes a una mujer trans de 27 años por dos hechos delictivos cometidos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe entre 2024 y 2025, entre ellos el robo de elementos pertenecientes al Centro Integral de Rehabilitación al Niño y la Familia (CIRNyF), dependiente del Hospital Vera Candioti.
Robó en un centro de rehabilitación y recibió una pena única de cinco años y siete meses
La mujer admitió en un juicio abreviado su responsabilidad por el hurto cometido en el Centro Integral de Rehabilitación al Niño y la Familia (CIRNyF) y por el intento de robo a un adolescente al que amenazó con un cuchillo. La pena fue unificada con una condena condicional anterior y la Justicia solicitó un tratamiento por sus problemas de adicciones.
La sanción quedó fijada en cinco años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo, luego de unificar la pena con una condena condicional que registraba desde 2023.
La sentencia fue dictada por la jueza Susana Luna, quien declaró la admisibilidad del acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscal Rosana Peresin, la imputada Joana Estefanía Mora y su defensor, Dennis Lucas Perini Zanor. Además, a pedido de las partes, se requirió al Servicio Penitenciario que le brinde asistencia médica para el tratamiento de sus problemas de consumo.
Robo en el CIRNyF
Uno de los hechos por los que Mora fue condenada ocurrió el domingo 26 de octubre de 2025, alrededor de las 11.45, en el Centro Integral de Rehabilitación al Niño y la Familia, ubicado sobre avenida Almirante Brown al 7300.
De acuerdo con la investigación, la mujer violentó una ventana del edificio y, utilizando un palo de aproximadamente 1,70 metro de largo, sustrajo distintos elementos que se encontraban en el interior.
Entre ellos había cuadernos, una cartera símil cuero, peluches, un fichero de madera y chapa, rompecabezas infantiles y varios plantines del cantero del frente. Posteriormente también se constató el faltante de un monitor con una computadora instalada —sin CPU—, la base de una pava eléctrica y otros elementos de librería.
La maniobra fue advertida por la Central de Monitoreo, que informó al Comando Radioeléctrico sobre una mujer que se alejaba del lugar por calle Riobamba.
Los efectivos la localizaron a pocas cuadras, en inmediaciones de Riobamba al 7500, llevando una bolsa con diversos objetos cuya procedencia no pudo justificar. Minutos más tarde, personal del establecimiento confirmó que pertenecían a la institución.
El intento de asalto
El otro episodio juzgado ocurrió el 18 de agosto de 2024, cerca de las 3.40, en la esquina de Gorriti y Patricio Cullen.
Según la atribución fiscal, Mora interceptó a un adolescente de 16 años que caminaba hacia la casa de una tía y, tras exhibir un cuchillo tipo Tramontina, le arrebató un teléfono celular Samsung A13.
Sin embargo, la víctima la persiguió mientras pedía ayuda y efectivos policiales que patrullaban la zona lograron aprehenderla y recuperar el aparato, por lo que el hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.
Pena unificada
Por ambos hechos, la jueza Luna impuso una pena de dos años y siete meses de prisión. No obstante, debido a que Mora registraba una condena anterior de tres años de prisión de ejecución condicional, dictada el 22 de diciembre de 2023, ambas sanciones fueron unificadas en una pena única de cinco años y siete meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Durante la audiencia también se incorporó un informe social elaborado en marzo de 2025, en el que se describió que la imputada atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad, asociada a sus condiciones socioeconómicas, su identidad de género y sus problemas de consumo de sustancias.
El mismo documento destacó que cuenta con una red de apoyo que podría favorecer su proceso de reinserción una vez recuperada la libertad. A partir de ese diagnóstico, la magistrada solicitó al Servicio Penitenciario que garantice la atención médica necesaria para el tratamiento de sus adicciones.