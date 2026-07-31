Un trabajador falleció luego de caer con la maquinaria que operaba mientras realizaba tareas de mantenimiento sobre la calzada en el marco del Operativo Invernal 2026 en la provincia de Chubut.
Murió un operario tras caer con una motoniveladora a un precipicio en Chubut
El hecho ocurrió durante tareas de despeje por el operativo invernal. Investigan las causas del accidente registrado en una zona afectada por intensas nevadas.
El accidente ocurrió durante la noche del jueves en la Ruta Nacional 260, a la altura del kilómetro 60, cerca del cruce con la Ruta Provincial 51. La zona se encontraba afectada por intensas nevadas, que habían generado complicaciones en la circulación y requerían trabajos de despeje.
La víctima, de 56 años, se encontraba trabajando con una motoniveladora destinada a liberar el camino cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, cayó por un precipicio.
El accidente
Según la información disponible, Calderero conducía una motoniveladora New Holland RG 170.B Evo utilizada para retirar nieve acumulada sobre la ruta.
Por circunstancias que todavía son investigadas, la máquina salió de la zona de trabajo y terminó cayendo por un barranco. Los primeros efectivos que llegaron al lugar descendieron por el precipicio y encontraron al trabajador fuera de la cabina, cubierto por la nieve y con signos visibles de lesiones.
Las condiciones del terreno y las dificultades propias del operativo complicaron el trabajo de los equipos de emergencia e investigadores, por lo que se decidió preservar la escena hasta la mañana siguiente para continuar con las pericias correspondientes.
Investigan las causas
El Ministerio Público Fiscal de Chubut quedó a cargo de la investigación para determinar qué provocó el accidente.
Entre las hipótesis que se analizan se encuentran una posible falla mecánica de la maquinaria o la posibilidad de que el trabajador haya sufrido algún inconveniente de salud mientras realizaba sus tareas.
Los investigadores deberán avanzar con las pericias técnicas sobre el vehículo y el lugar donde ocurrió la caída para establecer la mecánica del hecho.
Además, se espera el resultado de la autopsia realizada a Calderero, un estudio que permitirá determinar la causa de su fallecimiento.
La investigación
El operativo de análisis del lugar busca reunir todos los elementos necesarios para reconstruir los últimos momentos antes del accidente.
Las condiciones climáticas, la presencia de nieve y las características del terreno serán algunos de los factores considerados durante la investigación, aunque por el momento no se confirmó cuál fue el motivo que desencadenó la caída.
Mientras continúan las actuaciones judiciales, se aguardan los resultados de los estudios técnicos y médicos que permitirán esclarecer las circunstancias de la muerte del trabajador que se encontraba realizando tareas esenciales para garantizar la transitabilidad de una ruta afectada por el temporal invernal.