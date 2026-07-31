Un incendio forestal que comenzó el lunes en la localidad riojana de Guanchín continúa activo este viernes, aunque las autoridades lograron contener aproximadamente el 70% del perímetro. Los sectores norte y este se encuentran bajo control y son monitoreados para evitar que las llamas vuelvan a avanzar. El principal foco de preocupación permanece en el sector sur, particularmente en la zona de la Quebrada de Los Manzanos.
Incendios en La Rioja: contuvieron el 70% del fuego, pero un foco sigue activo en Guanchín
Los equipos de emergencia mantienen el operativo en la zona de Guanchín, donde el sector sur del incendio continúa activo. El viento y la vegetación combustible dificultan las tareas, mientras se prevén nuevas jornadas de trabajo para consolidar las áreas controladas.
El operativo reúne a brigadistas forestales, bomberos, baqueanos, personal de emergencias y autoridades municipales. Las tareas están orientadas tanto a combatir las llamas que todavía permanecen activas como a realizar trabajos de remate y vigilancia en los sectores donde el fuego fue contenido.
El viento y el terreno complican el combate del fuego
Según informó el Sistema Provincial de Emergencias, el sector sur continúa siendo el punto más complejo debido a la presencia de focos activos y a las características de la vegetación, que funciona como material combustible y puede favorecer la propagación del fuego cuando aumentan las ráfagas.
Durante la jornada del jueves, tres aviones hidrantes realizaron descargas de agua sobre sectores estratégicos para reforzar el trabajo de las cuadrillas terrestres. Sin embargo, las operaciones aéreas debieron ser suspendidas de manera preventiva debido a la baja visibilidad generada por el humo.
La continuidad de los vuelos dependerá de las condiciones meteorológicas y de la visibilidad tanto en la pista de Anguinán como en el área donde permanece activo el incendio.
Los equipos médicos también participan del operativo con controles preventivos y asistencia al personal que trabaja en el terreno.
El jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, suboficial mayor Vicente Porto, señaló que entre los sectores donde se localizaron focos activos se encuentran la ladera oeste de Guanchín, la finca de Los Bordos, la Quebrada de Los Manzanos, la Quebrada del Xincal y el puesto Las Cabañas. También se registró actividad en Santa Florentina, en la zona de la Torre Alta y la Quebrada Liguera.
Las condiciones meteorológicas tuvieron un papel central durante las últimas jornadas. Si bien el clima durante la noche contribuyó a disminuir la intensidad del fuego en algunos sectores, el viento volvió a dificultar las tareas durante la mañana.
A esto se sumaron períodos de muy baja visibilidad por la presencia de neblina, una situación que obligó a extremar las precauciones para los equipos que trabajan en las zonas de montaña.
El incendio, según explicó Porto, presentó características diferentes de otros siniestros registrados anteriormente en la provincia debido a su extensión y a la influencia de las condiciones climáticas.
Cómo comenzó el incendio y qué investiga la Policía
El fuego se inició el lunes en el paraje La Yareta, en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40. Durante las horas siguientes, las llamas avanzaron por sectores serranos y llegaron a superar los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El humo alcanzó también sectores urbanos de Chilecito.
A partir del inicio del siniestro, la Policía de Chilecito abrió una investigación para determinar las circunstancias en las que comenzaron las llamas. La Unidad Regional Segunda solicitó a los vecinos y a quienes hayan estado en la zona que aporten registros, testimonios o cualquier información que pueda ayudar a reconstruir lo ocurrido.
Una de las hipótesis que se analiza apunta a una posible negligencia humana. De acuerdo con testimonios recogidos entre puesteros, alrededor de 100 vehículos habrían ingresado a la zona serrana durante el día anterior al inicio del incendio.
En ese contexto, se investiga si algunas personas realizaron fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente. Esta posibilidad forma parte de las líneas de investigación y todavía no fue establecida como causa definitiva del incendio.
Hasta el momento no se informaron detenciones vinculadas con el origen del fuego.
Mientras avanza la investigación, las tareas de combate continúan concentradas en el sector sur de Guanchín. En las áreas norte y este, las brigadas mantienen recorridas y controles sobre puntos donde todavía pueden registrarse temperaturas intermitentes.
El objetivo es evitar que cualquier foco residual vuelva a activarse y comprometa las zonas que ya fueron contenidas.
Las condiciones meteorológicas seguirán siendo determinantes para el operativo. En particular, el viento puede favorecer la propagación de las llamas y dificultar tanto el trabajo terrestre como el uso de medios aéreos.