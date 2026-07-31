Preocupación

Incendios en La Rioja: contuvieron el 70% del fuego, pero un foco sigue activo en Guanchín

Los equipos de emergencia mantienen el operativo en la zona de Guanchín, donde el sector sur del incendio continúa activo. El viento y la vegetación combustible dificultan las tareas, mientras se prevén nuevas jornadas de trabajo para consolidar las áreas controladas.