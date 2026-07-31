Tras la denuncia ante el MPA el árbito Luis Strafella, promovió ahora una presentación administrativa ante el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe para que se investigue no sólo la actuación del profesional que lo atendió inicialmente, sino también el funcionamiento del SAMCo "Miguel Rueda" y el desempeño de sus autoridades.
El árbitro amputado por mala praxis pidió que investiguen al SAMCo y a sus autoridades
Tras la denuncia penal por presunta mala praxis, la víctima presentó una nueva acción ante el Ministerio de Salud de Santa Fe. El planteo busca determinar si, además del accionar del médico denunciado, existieron fallas institucionales, deficiencias en los controles internos y omisiones de las autoridades del establecimiento sanitario.
La presentación, patrocinada por la abogada Carolina Walker Torres, sostiene que el organismo provincial debe determinar si existieron deficiencias asistenciales, fallas en los mecanismos de control interno o eventuales omisiones institucionales que hayan contribuido al desenlace sufrido por el paciente, quien perdió una pierna luego de varios días de consultas médicas.
La nueva denuncia amplía considerablemente el alcance de la investigación. Mientras la causa penal procura establecer si existieron responsabilidades por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas derivadas de una eventual mala praxis.
El planteo administrativo apunta a que el Ministerio de Salud ordene auditorías, inspecciones y un sumario interno para analizar el funcionamiento integral del efector público de Santa Isabel.
Del desgarro a la amputación
El expediente reconstruye una secuencia que comenzó el 9 de julio, cuando Strafella —de 73 años, trabajador de la construcción y árbitro de fútbol— sintió un intenso dolor mientras realizaba su entrenamiento habitual.
Siempre de acuerdo con la denuncia presentada por su representación legal, el paciente acudió al SAMCo local, donde recibió un diagnóstico presuntivo de desgarro muscular y un tratamiento basado en antiinflamatorios y corticoides.
Durante las horas y días siguientes regresó en reiteradas oportunidades al mismo establecimiento debido a que el dolor aumentaba, la pierna permanecía fría, desaparecía progresivamente la sensibilidad y la movilidad se deterioraba, aunque —según sostiene la presentación— el diagnóstico inicial nunca fue modificado.
La situación cambió recién cuando otro médico de guardia evaluó el cuadro, advirtió la ausencia de pulsos arteriales y dispuso la inmediata derivación a un centro de mayor complejidad. Allí un ecodoppler detectó una obstrucción arterial total y el paciente fue sometido a una cirugía de revascularización que finalmente no logró evitar la amputación supracondílea de la pierna izquierda.
No solo un médico
Uno de los aspectos novedosos de la presentación administrativa radica en que ya no se limita a cuestionar la actuación del profesional denunciado.
El escrito solicita que el Ministerio de Salud investigue si las autoridades del hospital ejercieron adecuadamente sus funciones de supervisión, auditoría y control, y si existieron mecanismos institucionales capaces de detectar o corregir eventuales deficiencias en la atención sanitaria.
También reclama que se analice el papel desempeñado por el Consejo de Administración del establecimiento y el funcionamiento general del servicio público de salud.
Según la denuncia, las responsabilidades podrían trascender la actuación individual del médico si se comprobara que existieron falencias organizacionales o administrativas que favorecieron la evolución del caso.
Antecedentes bajo la lupa
Otro de los puntos incorporados en la nueva presentación refiere a la existencia de presuntos antecedentes vinculados con el desempeño profesional del médico denunciado.
La abogada patrocinante sostiene que el Ministerio debería verificar si anteriormente fueron formulados reclamos de pacientes, si existieron actuaciones administrativas derivadas de esas presentaciones y cuál fue la respuesta institucional brindada por las autoridades del SAMCo.
Para ello solicita preservar y analizar el libro de quejas, expedientes internos, legajos funcionales, historias clínicas, registros de guardia y toda otra documentación que permita reconstruir la actuación del establecimiento antes y durante la atención recibida por Strafella.
Pedido de auditoría integral
La denuncia también requiere que el Ministerio intime al hospital a remitir la historia clínica completa, registros de enfermería, planillas de guardia, antecedentes administrativos del profesional denunciado y la documentación médica del sanatorio donde posteriormente fue tratado el paciente.
Además, solicita incorporar las actuaciones ya iniciadas en sede penal y recibir declaraciones testimoniales de familiares, enfermeros y de los médicos que intervinieron durante las distintas etapas de la atención.
Mientras tanto, la investigación penal continúa su curso en el Ministerio Público de la Acusación, donde deberán producirse las pericias médicas que permitan determinar si existió relación causal entre la atención recibida durante las primeras consultas y la amputación del miembro inferior izquierdo.
Con esta nueva presentación administrativa, el caso deja de centrarse exclusivamente en el eventual accionar de un profesional para abrir el debate sobre los mecanismos de control, supervisión y calidad asistencial dentro del sistema público de salud.