Nueva denuncia en Santa Isabel

El árbitro amputado por mala praxis pidió que investiguen al SAMCo y a sus autoridades

Tras la denuncia penal por presunta mala praxis, la víctima presentó una nueva acción ante el Ministerio de Salud de Santa Fe. El planteo busca determinar si, además del accionar del médico denunciado, existieron fallas institucionales, deficiencias en los controles internos y omisiones de las autoridades del establecimiento sanitario.