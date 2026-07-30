Denuncia por presunta mala praxis

Separaron al médico denunciado por el caso del árbitro al que amputaron una pierna

El director regional de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante, confirmó que el médico del Samco “Miguel Rueda” de Santa Isabel fue separado preventivamente, mientras avanza la investigación judicial por el caso del vecino de 73 años que sufrió la amputación de su pierna izquierda tras una complicación vascular.