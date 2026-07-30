El director regional de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante, se refirió al caso del vecino de Santa Isabel que sufrió la amputación de su pierna izquierda luego de un cuadro médico que derivó en una denuncia penal por presunta mala praxis contra un profesional del Hospital Samco “Miguel Rueda”.
Separaron al médico denunciado por el caso del árbitro al que amputaron una pierna
El director regional de Salud, Joaquín Sánchez de Bustamante, confirmó que el médico del Samco “Miguel Rueda” de Santa Isabel fue separado preventivamente, mientras avanza la investigación judicial por el caso del vecino de 73 años que sufrió la amputación de su pierna izquierda tras una complicación vascular.
Este jueves, en diálogo con El Litoral, el funcionario confirmó que se inició una investigación interna y que el médico denunciado fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanza el proceso judicial.
La denuncia había sido presentada ante el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto por la abogada Carolina Walker Torres, en representación de Luis José Strafella, un hombre de 73 años conocido por su trayectoria como árbitro de fútbol, quien atribuye el grave desenlace a presuntas falencias durante la atención recibida entre el 9 y el 12 de julio en el efector de Santa Isabel.
Según la presentación judicial, el paciente habría sido diagnosticado inicialmente con un desgarro muscular luego de sufrir un fuerte dolor en la pierna mientras realizaba actividad física, pero posteriormente el cuadro evolucionó con pérdida de sensibilidad, frialdad del miembro y dificultades para movilizarse.
Finalmente, tras una nueva consulta y una derivación a un centro de mayor complejidad, se detectó una obstrucción arterial que derivó en una cirugía y posteriormente en la amputación de la extremidad.
“Todo está en manos de la Justicia”
Ante la consulta sobre el caso, Sánchez de Bustamante sostuvo que la situación se encuentra bajo investigación y evitó emitir opiniones sobre el diagnóstico o las decisiones médicas adoptadas. “Es muy difícil emitir un juicio sobre la situación porque obviamente es algo que está en la Justicia, porque ya hubo una demanda al respecto”, explicó.
El director regional remarcó que, de acuerdo con la información reunida hasta el momento, el proceso de atención dentro del hospital se desarrolló con los recursos disponibles en la institución. “El paciente fue recepcionado, fue atendido, no hubo algún elemento que no estuviera a disposición en el hospital. Después, en la evolución, el paciente termina derivándose”, indicó.
En ese sentido, señaló que la derivación se realizó a un sanatorio privado venadense, establecimiento al que el paciente accedió por contar con cobertura de PAMI. “Cuando la Justicia se acerca al hospital, como ocurre en muchísimas oportunidades por esta u otras situaciones, nos solicita documentación. Ya fue todo entregado y siempre se acompaña este proceso”, afirmó.
Separación preventiva del médico
Respecto del profesional denunciado, Sánchez de Bustamante confirmó que se tomó una medida preventiva mientras se desarrolla la investigación. “El médico interviniente no va a seguir trabajando por ahora, hasta que esté más clara esta situación. Hay una separación de funciones por cierto lapso”, detalló.
Además, explicó que paralelamente al proceso judicial se puso en marcha una evaluación interna para determinar si corresponde adoptar otras medidas. “Se inicia un proceso interno para evaluar la situación, ver qué ocurrió y si corresponde tomar algún otro tipo de decisión”, señaló.
El funcionario aclaró que, hasta el momento, no existen cuestionamientos hacia las autoridades del hospital. “Las autoridades respondieron adecuadamente. Hubo una situación, se pidió documentación y se entregó. El hospital estaba en condiciones para realizar la tarea; esto es un proceso de atención de un paciente y no tiene que ver con la conducción del hospital”, sostuvo.
En esa línea, descartó que desde la dirección del efector se hayan negado recursos, estudios o una eventual derivación.
Investigación por presunta mala praxis
Consultado sobre si corresponde hablar de un caso de mala praxis, el director regional evitó utilizar esa definición al considerar que se trata de una figura jurídica que deberá determinar la Justicia.
También evitó referirse puntualmente al diagnóstico inicial de desgarro muscular y la posterior detección de una complicación vascular.
“Está bajo investigación, no es prudente opinar sobre eso. No corresponde tampoco porque no participamos directamente en el proceso de atención, sino que estamos analizando la información volcada en las historias clínicas y las charlas con los participantes de la situación”, indicó.
Sobre el estado actual del paciente, Sánchez de Bustamante confirmó que la autoridad sanitaria está al tanto de su evolución, aunque aclaró que no brindará detalles por tratarse de información sensible.
“No había antecedentes de este tipo”
Finalmente, el director regional destacó que se trata de una situación “excepcional” y aseguró que no existían antecedentes vinculados al médico denunciado ni a la institución. “Hay muchas atenciones en el hospital de Santa Isabel permanentemente, tanto con este doctor como con otros. Lamentablemente esto ocurrió y hay que trabajar para que no se repita y no le pase a otra persona”, manifestó.
Consultado sobre si el profesional contaba con antecedentes de mala praxis, respondió: “No hay ningún antecedente ni queja sobre su atención, ni mucho menos demandas de este tipo. Es una situación que los médicos vivimos a diario, sobre todo en las guardias, pero sobre esta persona no habíamos tenido dificultades de este tipo”.
También descartó que existan actualmente denuncias o reclamos judiciales contra la conducción del hospital.