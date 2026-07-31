Santa Fe

Investigan la muerte de una mujer policia tras un confuso incidente

La joven, de 23 años, que prestaba servicios en el BOU de Rosario, fue encontrada sin vida en una vivienda del norte de la ciudad de Santa Fe. Su pareja, de 30 años, también integrante de la fuerza provincial, fue aprehendido por disposición de la Fiscalía mientras avanza la investigación del hecho.