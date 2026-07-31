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Confirmaron que los restos hallados en la casa de Cristian Graf no son humanos

Las pericias determinaron que las piezas óseas recuperadas durante la última excavación corresponden a animales y no aportan nuevos indicios a la causa.

El informe pericial concluyó que los elementos pertenecen a animales.El informe pericial concluyó que los elementos pertenecen a animales.
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Los restos óseos encontrados durante la última excavación realizada por personal de Gendarmería en la vivienda de Cristian Graf, en el barrio porteño de Coghlan, no pertenecen a un ser humano, según confirmaron las pericias oficiales.

Las tareas se desarrollaron en el marco de la investigación por el homicidio de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue hallado en ese mismo inmueble 41 años después de su desaparición.

Mirá tambiénLa causa por Diego Fernández Lima suma nuevas pericias tras el hallazgo de más restos óseos

Qué determinaron los especialistas

A comienzos de junio, el fiscal Martín Fernando López Perrando dispuso que los restos recuperados en el patio de la vivienda fueran sometidos a estudios para establecer si podían corresponder al adolescente asesinado en 1984.

El material fue enviado el 23 de junio de 2026 a la Morgue Judicial de la Nación por personal de la Comisaría Vecinal 12C para su análisis.

De acuerdo con el informe pericial, el primer elemento examinado no presenta características anatómicas compatibles con la especie humana y correspondería a un gallo o una gallina.

Los estudios descartaron que las piezas óseas correspondieran a una persona.Los estudios descartaron que las piezas óseas correspondieran a una persona.

Respecto del segundo elemento, los especialistas concluyeron que tampoco posee rasgos anatómicos propios de un ser humano. El documento pericial señala que, tras evaluar la morfología general y las variables métricas de ambas piezas, se determinó que ninguna corresponde a restos humanos.

Una sospecha que quedó descartada

Desde que fueron encontrados, los elementos habían generado dudas entre los investigadores, aunque desde un primer momento también se contempló la posibilidad de que se tratara de fragmentos de cerámica y huesos de animales.

Pese a ello, el fiscal ordenó analizar cada una de las piezas para descartar cualquier evidencia que pudiera resultar relevante para la causa.

La última excavación se realizó en el patio del inmueble investigado.La última excavación se realizó en el patio del inmueble investigado.

La postura de la defensa

Tras conocerse los resultados de las pericias, Martín Díaz, uno de los abogados defensores de Cristian Graf, volvió a sostener la inocencia de su representado.

El letrado afirmó que, debido al tiempo transcurrido desde los hechos, resulta imposible determinar responsabilidades penales con el grado de certeza que exige la ley y consideró que ese mismo factor impediría llevar adelante un eventual juzgamiento.

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