Tenía dos años

Murió una nena en Villa Gesell: su mamá ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas

La investigación reavivó un expediente judicial que tuvo amplia repercusión en Mar del Plata: en 2016 murió otra hija de la mujer, de 11 meses, y, en 2013, otra bebé, de seis meses.