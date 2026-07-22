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Tenía dos años

Murió una nena en Villa Gesell: su mamá ya había sido investigada por el fallecimiento de otras dos hijas

La investigación reavivó un expediente judicial que tuvo amplia repercusión en Mar del Plata: en 2016 murió otra hija de la mujer, de 11 meses, y, en 2013, otra bebé, de seis meses.

La madre seguró en emergencias que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera.La madre seguró en emergencias que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera.
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La Justicia bonaerense investiga la muerte de una nena de dos años ocurrida este lunes en Villa Gesell, luego de que fuera trasladada sin signos vitales al hospital local.

El caso generó fuerte conmoción porque la madre de la menor ya había sido investigada y posteriormente absuelta en una causa vinculada con el fallecimiento de otras dos hijas, ocurrido años atrás en Mar del Plata.

La mujer, de 44 años, aseguró que la niña se broncoaspiró mientras tomaba una mamadera. No obstante, el fiscal Juan Pablo Calderón, titular de la UFI N°4 de Pinamar, inició una causa por "averiguación de causales de muerte", ordenó la realización de la autopsia y dispuso una serie de pericias para determinar con precisión qué provocó el fallecimiento.

Antecedentes

La investigación reavivó un expediente judicial que tuvo amplia repercusión en Mar del Plata. En 2016 murió otra hija de la mujer, de 11 meses, hecho por el que ella y su entonces pareja permanecieron detenidos durante casi dos años hasta ser sometidos a juicio.

En 2018 ambos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar una conducta delictiva ni que las muertes hubieran sido producto de malos tratos o violencia. Durante ese proceso también fue analizado el fallecimiento de otra bebé de seis meses ocurrido en 2013.

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Tras aquella absolución, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos, entre ellos la niña fallecida esta semana. La Justicia también había dispuesto en el pasado medidas de protección respecto de otros menores del grupo familiar.

Se investiga

Ahora, los investigadores buscan establecer si existe alguna relación entre los antecedentes y el nuevo episodio, aunque por el momento no hay personas imputadas y todo dependerá de los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forense.

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